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Фонсека рассказал о предстоящих трансферах Ромы – усиление защиты, борьба за Икарди и судьба Джеко

19:12 96 Читати українською
Фонсека рассказал о предстоящих трансферах Ромы – усиление защиты, борьба за Икарди и судьба Джеко
Паулу Фонсека / Рома

Португальский наставник "волков" оценил перспективы клуба на трансферном рынке.

"Джеко начнет товарищеский матч против Реала в стартовом составе. Он по-прежнему является нашим игроком, я вполне на него рассчитываю и не отвлекаюсь на трансферные слухи.

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Икарди – прекрасный футболист, но об игроках других команд я не буду говорить. Мы работаем над срочным приобретением еще одного центрального защитника, поскольку у нас их всего три", – рассказал Фонсека в коменатри Sky Sport Italia.

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Напомним, 46-летний специалист возглавил Рому этим летом после трех сезонов работы в донецком Шахтере.

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Италия Трансферы Паулу Фонсека Паулу Фонсека Эдин Джеко Эдин Джеко Мауро Икарди Мауро Икарди Рома Рома
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