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"Редкий товар и монстр": Малиновский получил громкие комплименты и мгновенно выдал суперматч на поле новичка АПЛ

19:55 306 Читати українською
"Редкий товар и монстр": Малиновский получил громкие комплименты и мгновенно выдал суперматч на поле новичка АПЛ
Руслан Малиновский помучил Норвич / фото ФК Аталанта
Тарас Котив Тарас Котив

Руслан Малиновский захватывает в Италии новых поклонников – не только фанатов Аталанты, но и журналистов и блогеров. "Новый монстр Кальчо" даже на полях АПЛ отрицает тезис о том, что для Гасперини он только резервист.

Когда Малиновский забивал и ассистировал за Аталанту в первых спаррингах с любительскими командами Италии и представителями низших лиг, вроде бы становилось приятно на душе. Просто радостно за украинского парня – одного из немногих наших, к слову, чья карьера продиктована умом и желанием развиваться, а не только размером зарплаты. Но, знаете, без скептической улыбки тоже трудно было обойтись – не тот уровень соперников, еще и в товарищеских матчах. И вот на прошлой неделе, словно мешок с картошкой, на участника Лиги чемпионов, упало поражение от Суонси – середняк второго английского дивизиона дважды забил после выхода Руслана на поле.

Однако 30-го июля бергамаски исправились. Они приехали в гости к победителю Чемпионшипа. Именно Норвич будет открывать новый сезон АПЛ матчем против Ливерпуля – уже в следующую пятницу, 9-го августа. "Канарейки" начнут официальный футбольный год на 2 недели раньше бронзового призера Серии А, поэтому должны быть в лучшей диспозиции. Впрочем, Аталанта внешне спокойно разгромила Норвич. А экс-игрок Зари и Генка снова отличился голевым действием.

Малиновский филигранным ассистом помог Аталанте разгромить Норвич

Накануне, как раз перед этим спаррингом, игру Руслана разбирали сразу несколько итальянский блогеров-фанатов Кальчо на своих порталах. BuonCalcioaTutti называет его среди новых монстров Серии А. "Первоклассный полузащитник для Гасперини под Лигу чемпионов. Всесторонний игрок с ударом снайпера. Главный тренер Аталанты был очень разочарован, когда не удалось подписать Эмилиано Ригони с Зенита. Но по крайней мере на бумаге Гасперини не должен ждать проблем после прихода 26-летнего игрока сборной Украины. Амбициозный талант и личность уровня №10.

Он пришел в Генк на роль преемника Милинковича-Савича. Итальянские обозреватели должны были открыть Малиновского для себя в товарищеском матче Италия – Украина, когда ему удалось одурачить Доннарумму своим голевым выстрелом. Своей рабочей левой ногой он превращает угловые и штрафные удары в смертельное оружие, на которое его команды всегда могут положиться.

Способен пробираться между оппонентами, играя на позиции атакующего полузащитника, он рисует траектории вдоль поля. Энергичный опорник и режиссер игры по совместительству – редкий товар в современном футболе. Восстановился за 8 месяцев от тяжелой травмы крестообразной связки в 2016 году, после чего страдал рецидивами. Ему не известен страх, и он не боится конкуренции в Аталанте".

Бесстрашный Руслан будто вдохновился прочитанным о себе (меткая характеристика известных ценителей тактики и средней линии, для игроков которой придумывают кучу новых слов – медиана, реджиста, медзала, треквартиста и т.д.) и почти сразу после выхода этого блога выдал крутой матч против Норвича. "Быстрый ногами и головой – он почти всегда принимает эффективные решения на поле. Аталанта уже максимально похожа на команду, которая заняла третье место в Серии А, с двумя замечательными игроками – Муриель и Малиновский стали приятным сюрпризом", – пишет Bergamo Post.

"Какой спектакль. Украинец вдохновляет команду на покер голов, хотя перед тем Аталанта страдала от англичан", – в своей статье BergamoNews прежде всего восхищается Луисом Муриелем и Малиновским. Последний регулярно остро исполнял стандарты, поразил очень уверенной игрой в пас с постоянным продвижением вперед, а также жесткими действиями в отборе на фоне британцев, которые как раз и должны выделяться бойцовскими качествами. Это было действительно ярко. CalcioAtalanta не зря назвал воспитанника Шахтера "художником Кальчо" после последнего матча.

Норвич – Аталанта: видео действий и ассиста Малиновского

С прекрасного паса украинца началась одна голевая атака, которую завершил колумбийский новичок. Впоследствии Руслан едва не забил гол прямым ударом с углового – вратарь выручил в последний момент. Затем мог отличиться редким для себя способом, замыкая верховую подачу. Отдал ассист на Сапату, но тот почему-то решил забить рукой. Принял участие в еще одной голевой атаке, попытал счастья со штрафного. И потом закончил это результативным пасом на Барроу.

А еще куча черновой работы – Малиновский блестяще проявлял себя и в роли разрушительного хавбека. И все это, черт побери, за чуть более 45 минут, проведенных после замены Иличича! Несколько экспертов в Италии считают, что Руслан, не будучи первой опцией на трансфер для Гасперини, будет лишь игроком ротации, которым будут затыкать дыры то там, то сям благодаря его универсализму. Что же, игрок сборной Украины имеет свое мнение, которое будет беспощадно отстаивать на футбольных полях.

Малиновский – out, Шахов – in: ведущее издание Италии оценило перспективы Украинской в ​​Серии А

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