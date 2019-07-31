"Редкий товар и монстр": Малиновский получил громкие комплименты и мгновенно выдал суперматч на поле новичка АПЛ

Руслан Малиновский захватывает в Италии новых поклонников – не только фанатов Аталанты, но и журналистов и блогеров. "Новый монстр Кальчо" даже на полях АПЛ отрицает тезис о том, что для Гасперини он только резервист.

Когда Малиновский забивал и ассистировал за Аталанту в первых спаррингах с любительскими командами Италии и представителями низших лиг, вроде бы становилось приятно на душе. Просто радостно за украинского парня – одного из немногих наших, к слову, чья карьера продиктована умом и желанием развиваться, а не только размером зарплаты. Но, знаете, без скептической улыбки тоже трудно было обойтись – не тот уровень соперников, еще и в товарищеских матчах. И вот на прошлой неделе, словно мешок с картошкой, на участника Лиги чемпионов, упало поражение от Суонси – середняк второго английского дивизиона дважды забил после выхода Руслана на поле.

Однако 30-го июля бергамаски исправились. Они приехали в гости к победителю Чемпионшипа. Именно Норвич будет открывать новый сезон АПЛ матчем против Ливерпуля – уже в следующую пятницу, 9-го августа. "Канарейки" начнут официальный футбольный год на 2 недели раньше бронзового призера Серии А, поэтому должны быть в лучшей диспозиции. Впрочем, Аталанта внешне спокойно разгромила Норвич. А экс-игрок Зари и Генка снова отличился голевым действием.

Малиновский филигранным ассистом помог Аталанте разгромить Норвич

Накануне, как раз перед этим спаррингом, игру Руслана разбирали сразу несколько итальянский блогеров-фанатов Кальчо на своих порталах. BuonCalcioaTutti называет его среди новых монстров Серии А. "Первоклассный полузащитник для Гасперини под Лигу чемпионов. Всесторонний игрок с ударом снайпера. Главный тренер Аталанты был очень разочарован, когда не удалось подписать Эмилиано Ригони с Зенита. Но по крайней мере на бумаге Гасперини не должен ждать проблем после прихода 26-летнего игрока сборной Украины. Амбициозный талант и личность уровня №10.

Он пришел в Генк на роль преемника Милинковича-Савича. Итальянские обозреватели должны были открыть Малиновского для себя в товарищеском матче Италия – Украина, когда ему удалось одурачить Доннарумму своим голевым выстрелом. Своей рабочей левой ногой он превращает угловые и штрафные удары в смертельное оружие, на которое его команды всегда могут положиться.

Способен пробираться между оппонентами, играя на позиции атакующего полузащитника, он рисует траектории вдоль поля. Энергичный опорник и режиссер игры по совместительству – редкий товар в современном футболе. Восстановился за 8 месяцев от тяжелой травмы крестообразной связки в 2016 году, после чего страдал рецидивами. Ему не известен страх, и он не боится конкуренции в Аталанте".

Бесстрашный Руслан будто вдохновился прочитанным о себе (меткая характеристика известных ценителей тактики и средней линии, для игроков которой придумывают кучу новых слов – медиана, реджиста, медзала, треквартиста и т.д.) и почти сразу после выхода этого блога выдал крутой матч против Норвича. "Быстрый ногами и головой – он почти всегда принимает эффективные решения на поле. Аталанта уже максимально похожа на команду, которая заняла третье место в Серии А, с двумя замечательными игроками – Муриель и Малиновский стали приятным сюрпризом", – пишет Bergamo Post.

"Какой спектакль. Украинец вдохновляет команду на покер голов, хотя перед тем Аталанта страдала от англичан", – в своей статье BergamoNews прежде всего восхищается Луисом Муриелем и Малиновским. Последний регулярно остро исполнял стандарты, поразил очень уверенной игрой в пас с постоянным продвижением вперед, а также жесткими действиями в отборе на фоне британцев, которые как раз и должны выделяться бойцовскими качествами. Это было действительно ярко. CalcioAtalanta не зря назвал воспитанника Шахтера "художником Кальчо" после последнего матча.