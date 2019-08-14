Рома націлилась на Міліка

Форвард Наполі Аркадіуш Мілік може перебратись в столицю Італії.

Римський клуб активно шукає гравця на позицію форварда через потенційний відхід Едіна Джеко. Одним з кандидатів для підсилення римлян є Аркадіуш Мілік, повідомляє Corriere Dello Sport.

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"Вовки" хочуть скористатись напруженими стосунками 25-річного поляка з Наполі. Аркадіуш вимагає у неаполітанців вдвічі збільшити його зарплату, але у клубі поки ігнорують запити гравця.

Чинний контракт Міліка з Наполі діє до літа 2021 року. В минулому сезоні Серії А форвард провів 35 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 3-ма асистами.

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