toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Рома націлилась на Міліка

14:44 340 Читать на русском
Рома націлилась на Міліка
Аркадіуш Мілік / Фото ФК Наполі

Форвард Наполі Аркадіуш Мілік може перебратись в столицю Італії.

Римський клуб активно шукає гравця на позицію форварда через потенційний відхід Едіна Джеко. Одним з кандидатів для підсилення римлян є Аркадіуш Мілік, повідомляє Corriere Dello Sport.

Фонсека розповів про майбутні трансфери Роми – підсилення захисту, боротьба за Ікарді і доля Джеко

"Вовки" хочуть скористатись напруженими стосунками 25-річного поляка з Наполі. Аркадіуш вимагає у неаполітанців вдвічі збільшити його зарплату, але у клубі поки ігнорують запити гравця.

Чинний контракт Міліка з Наполі діє до літа 2021 року. В минулому сезоні Серії А форвард провів 35 матчів, в яких відзначився 17-ма голами та 3-ма асистами.

"Рідкісний товар і монстр": Маліновський отримав гучні компліменти та миттєво видав шоу на полі новачка АПЛ

blog_ava
"Динамо привчило мене до невдач". Легендарний "динамівець" – про відставку Хацкевича, слабкий склад і повну зневіру
13:30
7942
Теги
Трансфери Італія Наполі Наполі Рома Рома Трансфери Чемпіонату Італії Аркадіуш Мілік Аркадіуш Мілік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
46
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук