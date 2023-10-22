Чемпионат Италии 2023/24, 9-й тур

Рома – Монца – 1:0

Гол: Эль-Шаарави, 90

Удаление: Д'Амброзио, 41 (Монца)

Болонья – Фрозиноне – 2:1

Голы: Фергюсон, 19, Де Сильвестри, 22 – Соул, 62 (п.)

Удаление: Мадзителлі, 90+2 (Фрозиноне, вторая желтая карточка)

Салернитана – Кальяри – 2:2

Голы: Диа, 86, 90+4 (п.) – Лувумбо, 79, Виола, 88

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Рома едва не опозорилась с Монцой, хотя "джалоросси" играли в большинстве с 41-й минуты. При таком раскладе римляне начали играть даже хуже, чем в равных составах – соперник шел практически на равных по ударам, а острота моментов "волков" упала на треть. До 89-й минуты на табло горели "0:0". Спасти подопечных Жозе Моуринью смог Эль-Шаарави, который прошил голкипера на 90-й минуте. Этот гол и решил судьбу противостояния. Рома одержала минимальную победу и поднялась на шестую позицию, а до зоны ЛЧ теперь не хватает всего трех очков.

Болонья одержала непростую победу над соседом по турнирной таблице Фрозиноне. Хозяева шокировали соперника в середине первого тайма, забив дважды в течение трех минут. Сначала Фергюсон был первым на добивании после отскока, и пока гости приходили в себя Де Сильвестри сделал серьезную заявку на победу. Соул после перерыва с пенальти зародил интригу, но зацепится хотя бы за ничью Фрозиноне не удалось.

Салернитана лишь в добавленное время вырвала очко у Кальяри. Главные события матча разворачивались в последние десять минут. Сначала Лувумбо вывел "островитян" вперед, однако Диа восстановил статус-кво. Хозяева еще не успели как следует отпраздновать взятие ворот, как сардинцы во второй раз вышли вперед. В воздухе запахло сенсацией – Кальяри в текущем сезоне еще не знал вкуса побед. Однако, роковой стала 93-я минута, когда мяч попал в руку игроку гостей – Диа с пенальти оформил дубль, и украл у Кальяри дебютную победу.

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