Сассуоло уступил Лацио (0:2) в рамках 9-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Маурицио Сарри постепенно учит свою новую команду играть в футбол. После бурной трансферной кампании Лацио просел в результатах. Со временем игровые связи удалось наладить, и ситуация уже не выглядит критической.

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Римляне впервые в сезоне смогли выиграть два матча Серии А подряд (если учесть еще и Лигу чемпионов, то вообще получим серию из трех поединков). Сассуоло в первом тайме не был похож на себя – ничего не создавал в атаке и привозил у своих ворот. Если гол Андерсена еще как-то объясним, то как Альберто сумел пробить в окружении четырех защитников – еще тот вопрос.

Второй там уже был противостоянием равных команд. Правда, единственным интересным моментом было желание арбитра удалить Проведеля за якобы игру рукой вне штрафной, но VAR принял сторону голкипера. В конце концов Лацио удержал победу со счетом 2:0 и поднялся сразу на 7 мест. Сассуоло после побед над Интером и Юве уже три матча не выигрывает, пока оставаясь на 13-й строчке.

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