Чемпіонат Італії 2023/24, 9-й тур

Рома – Монца – 1:0

Гол: Ель-Шаараві, 90

Вилучення: Д'Амброзіо, 41 (Монца)

Болонья – Фрозіноне – 2:1

Голи: Фергюсон, 19, Де Сільвестрі, 22 – Соул, 62 (п.)

Вилучення: Мадзітеллі, 90+2 (Фрозіноне, друга жовта картка)

Салернітана – Кальярі – 2:2

Голи: Діа, 86, 90+4 (п.) – Лувумбо, 79, Віола, 88

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Рома ледь не зганьбилася з Монцою, хоча "джалороссі" грали у більшості з 41-ї хвилини. За такого розкладу римляни почали грати навіть гірше, ніж у рівних складах – суперник йшов практично на рівних за ударами, а гострота моментів "вовків" впала на третину. До 89-ї хвилини на табло горіли "0:0". Врятувати підопічних Жозе Моурінью зміг Ель-Шаараві, який прошив голкіпера на 90-й хвилині. Цей гол і вирішив долю протистояння. Рома здобула мінімальну перемогу й піднялась на шосту позицію, а до зони ЛЧ тепер не вистачає лишень трьох очок.

Болонья здобула непросту перемогу над сусідом по турнірній таблиці Фрозіноне. Господарі шокували суперника в середині першого тайму, забивши двічі протягом трьох хвилин. Спочатку Фергюсон був перши на добиванні після відскоку, і поки гості приходили до тями Де Сільвестрі зробив серйозну заявку на перемогу. Соул по перерві з пенальті зародив інтригу, але зачепитись бодай за нічию Фрозіноне не вдалось.

Салернітана лише у доданий час вирвала очко у Кальярі. Головні події матчу розвертались в останні десять хвилин. Спочатку Лувумбо вивів "острів'ян" вперед, однак Діа відновив статус-кво. Господарі ще не встигли як слід відсвяткувати взяття воріт, як сардинці вдруге вийшли вперед. У повітрі запахло сенсацією – Кальярі у поточному сезоні ще не знав смаку перемог. Однак, фатальною стала 93 хвилина, коли м'яч влучив у руку гравцю гостей – Діа з пенальті оформив дубль і вкрав у Кальярі дебютну звитягу.

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