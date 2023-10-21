Интер после безупречного старта сезона начало лихорадить. Поражение от Сассуоло и ничья с Болоньей привели к потере лидерства в Серии А. Выезды в Турин всегда сложны, но сегодня Иван Юрич не мог рассчитывать на Дувана Сапату. Это большая потеря для "быков".

Серия А: Наполи легко разобрался с Вероной – Хвича оформил дубль, эксперт по выездам подтвердил статус

Первый тайм получился не очень зрелищным. Миланцы совсем не понимали, что делать с обороной соперника. Так что за первые 45 минут можно вспомнить только два момента, которые были у хозяев. Демба Сек заставил Зоммера совершить великолепный сейв, затем одноклубника поддержал Пеллегри. В обоих случаях позиции для ударов были очень перспективны.

Симоне Индзаги спас игру заменами. Реактивный Дюмфрис вышел на замену и уже через две минуты помог Маркусу Тюраму открыть счет. Нидерландец прострелил с фланга – француз в касание замкнул. Ну и чтобы вообще доигрывать без нервов, Лаутаро удвоил преимущество. Аргентинец лучше всех разобрался после розыгрыша углового. Торино так и не смог прийти в себя, за второй тайм так и не создав остроты у чужих ворот. Более того, уже в компенсированное время Илич еще и пенальти привез за фол против Мхитаряна. С 11-метров точно пробил Чалханоглу.

"Вы просто клоуны": чемпион Европы заставил журналистов извиняться за лживые обвинения в ставках

Благодаря этой победе Интер набрал 22 очка и вернулся на вершину турнирной таблицы Серии А. Впрочем, уже завтра Милан может снова стать лидером, если сможет обыграть Ювентус. Торино не выигрывает уже пять матчей и пока остается на 14-й строчке.