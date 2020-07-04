Рома может уволить Фонсеку – экс-тренер Шахтера заинтересовал Милан и еще один топ-клуб, а легенда дал совет

Наставник "джалоросси" впервые за время карьеры в Италии оказался под угрозой отставки. Руководство Ромы недовольно результатами команды в последних матчах.

После поражения от Милана и Удинезе Рома фактически потеряла шансы квалифицироваться в Лигу чемпионов 2020/21. За 9 туров до окончания чемпионата "волки" отстают от Аталанты на 12 очков. С учетом невероятной формы команды Руслана Малиновского шансы "джалоросси" на топ-4 выглядит вообще призрачными, поскольку бергамаски выиграли последние 7 матчей Серии А, имея лучшую атаку чемпионата.

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Сразу же в итальянских СМИ появились слухи о возможной отставке Паулу Фонсеки. Впервые с момента переезда в Италию бывший тренер Шахтера получил такую порцию критики. Франко Бальдини, который считается правой рукой президента клуба Джеймса Паллотты, раскритиковал игру Ромы в последних поединках. Досталось и Фонсеке, к работе которого функционер также выразил претензии. Заметим, что именно Бальдини стал одной из причин ухода легендарного Франческо Тотти из Ромы – сначала в роли игрока, а потом уже в статусе директора.

Одним из потенциальных кандидатов на замену Фонсеке уже назвали ныне безработного Лучано Спаллетти, который уже дважды возглавлял Рому. Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

Franco #Baldini non è soddisfatto della gestione Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese nel finale di stagione si gioca la panchina della #Roma. Occhio a un Luciano #Spalletti 3.0 in caso di ribaltone a fine campionato. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 3, 2020

За ситуацией в Роме пристально следят Милан и Бенфика, которые готовы переманить португальского тренера несмотря на последнюю критику. "Россонери" долгое время вели переговоры с Ральфом Рангником, но немец пока не планирует возвращаться к тренерской работе и готов сосредоточиться только на административной должности. Одним из кандидатов на должность наставника Милана стал как раз Фонсека. Также 47-летний Паулу заинтересовал Бенфику, которая подыскивает замену Бруну Лаге. Об этом сообщает Roma Live.

Знаменитый экс-наставник Ромы Фабио Капелло, который хорошо знает о давлении на тренеров в Вечном городе, посоветовал Фонсеке не обращать внимание на разные слухи. "Конечно, мне не понравилась игра Ромы в последних матчах. Я могу дать Фонсеке и его подопечным один совет – не слушайте римских радиостанций. Рим – специфический город. Когда у тебя все хорошо – то все отлично, но если возникнут какие-то проблемы, то начинается ад. Там нет равновесия. В свое время я сказал, что буду общаться только с национальными итальянскими СМИ, но не с римскими.

Не обращайте внимания на римские СМИ. Не все могут выдержать эту критику, которая отовсюду несется на команду", – цитирует Капелло Football Italia.

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