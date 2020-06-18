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Рома официально отстранила от работы спортивного директора – он пришел в клуб вместе с Фонсекой

19:53 - Читати українською
Рома официально отстранила от работы спортивного директора – он пришел в клуб вместе с Фонсекой
Джанулка Петраки / фото с открытых источников

В менеджменте итальянской Ромы назревают существенные изменения. Джанулка Петраки находится в шаге от увольнения.

Спортивный директор римлян Джанулка Петраки был отстранен от исполнения своих обязанностей, сообщает пресс-служба "волков". Его функции будет исполнять генеральный директор Гвидо Фиенга.

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По неофициальной информации, функционер потеряет свой пост из-за конфликта с президентом Ромы Джеймсом Паллоттой. Ожидается, что новым спортивным директором может стать менеджер "джалоросси" Морган де Санктис, который работает в клубе около 3-х лет, а ранее защищал ворота римской команды.

К слову, Петраки трудоустроился в Роме только прошлым летом. До этого специалист работал в Торино. В Италии Джанлука также известен благодаря своей карьере футболиста – он защищал цвета ряда клубов, самые известные среди которых – Палермо, Лечче, Торино и Перуджа.

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Теги
Италия Рома Рома Джанлука Петраки
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