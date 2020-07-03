Ярмоленко чекає на заслужену винагороду, нове випробування для Барси, страх за Фонсеку – топ-матчі вікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші протистояння вихідних у Європі. Реал проти Більбао, знакове дербі для Буффона, титульний матч у Німеччині – в нашому матеріалі.

Фінал Кубка Німеччини – "золотий дубль" і "Неверкузен"?

Байєр – Баварія

4 липня, 21:00. Берлін, Олімпіаштадіон

Пряма трансляція на YouTube, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Баварія за крок від "золотого дубля" – Бундеслігу без проблем виграно, залишився фінал національного кубка. Пара внутрішніх трофеїв стане заслуженою винагородою за роботу Гансі Фліка. Зі зміною головного тренера команда перевтілилася. Зараз у Мюнхені демонструють найкращий футбол з часів Гвардіоли. В якому стані Баварія через місяць дограватиме Лігу чемпіонів – питання, однак зараз "ротен" на ходу. Серйозних кадрових втрат на фінал немає, тому можна буде ще раз насолодитися класною грою найсильнішої на цей момент команди світу. І оцінити, як на її фоні виглядає головний німецький талант Кай Хаверц.

Байєр ризикує знову виправдати принизливий нікнейм "Неверкузен". У передостанньому турі чемпіонату "аптекарі" несподівано випали з топ-4, знівелювавши непогану кампанію. Шанс пробитися в Лігу чемпіонів залишається, але виграти Лігу Європи буде дуже складно. А тепер Байєр, скоріш за все, програє ще одну вирішальну битву. Шлях до фіналу Кубка Німеччини був просто казкою: Алеманія (регіональліга), Падерборн (аутсайдер Бундесліги), Штутгарт (другий дивізіон), Уніон (середняк БЛ), Саарбрюкен (регіональліга). Однак у вирішальному матчі Леверкузен буде значним андердогом. Оптимізму додає тільки те, що Петер Бос вміє бити Баварію – у 2019-му зробив це двічі.

Перевірка Лаціо, дербі для Ювентуса, страх за Фонсеку

Італійський футбол продовжує дарувати свято футбольним марафоном. Цього вікенду в Серії А відбудеться низка статусних поєдинків.

Ювентус – Торіно

4 липня, 18:15. Турин, Альянц Стедіум

Пряма трансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Лаціо – Мілан

4 липня, 22:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ювентус після карантину не втрачає очки у чемпіонаті – Дибала та Роналду розривають, забиваючи в кожному матчі. Сподіватися на подвиг Торіно не варто, дербі має завершитися прогнозовано. Італійська преса запевняє, що цей поєдинок все ж стане знаковим, адже у ньому Джіджі Буффон поб'є рекорд Паоло Мальдіні за кількістю матчів у Серії А. 42-річний голкіпер продовжив контракт зі "старою синьйорою", після чого отримає нагоду переписати історію кальчо.

Лаціо продовжує гонитву за Юве, але набирає очки натужніше. Фіорентину римляни дотискали на останніх хвилинах, проти Торіно довелося оформляти камбек. На черзі ще складніше випробування – гра з Міланом. "Россонері" не такі вже й страшні, однак у Лаціо великі кадрові проблеми. Через перебір жовтих карток не зіграє найкращий бомбардир ліги Чіро Іммобіле, який забив майже половину всіх голів команди. З тієї ж причини пропустить матч другий голеодор команди Феліпе Кайседо. Мілан далекий від ідеалу, але здатен зіпсувати чемпіонську інтригу.

Наполі – Рома

5 липня, 22:45. Неаполь, Сан-Паоло

Пряма трансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Паулу Фонсека втрачає останні шанси пробитися в Лігу чемпіонів – відставання від Аталанти складає вже катастрофічні 12 очок. Навіває сум і гра його команди. Якщо Сампдорію вдалося здолати на класі Едіна Джеко, то проти Мілана та Удінезе португальця застало фіаско. Раніше поразки Роми списували на невезіння, однак після коронавірусної паузи "вовки" дійсно погано грають. Складається враження, що футболісти не розуміють тренера. Фонсека частково підтверджує це: "Важко пояснити, що відбувається". Натомість Наполі спокійно завершує сезон. Єврокубки гарантовані перемогою в Копа Італія. Єдиний маленький виклик – скинути Рому з 5 місця. Що цілком реально, зважаючи на форму підопічних Ріно Гаттузо.

Барселона остаточно відпустить Реал?

Атлетік – Реал

5 липня, 15:00. Більбао, Сан Мамес

Пряма трансляція на каналі "Футбол 3", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Вільяреал – Барселона

5 липня, 23:00. Вільяреал, Кераміка

Пряма трансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Барселона поплила – три нічиї в чотирьох попередніх турах. Втім, на полі все не настільки погано. Значно гірше в роздягальні, в керівництві, у пресі. Слабкі результати підлили масла у вогонь і підсвітили очевидні проблеми клубу. Крайнім знову може залишитися тренерський штаб. У Барси -4 від Реала в турнірній таблиці, а попереду виїзд до міцного Вільяреала. "Жовта субмарина" втратила лише 2 очки після відновлення чемпіонату, провівши 5 з шести матчів "на нуль". Реальні претенденти на Лігу чемпіонів. І не потрібно забувати, що в останні роки Барселона рідко привозить з Кераміки перемогу.

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Реал навпаки проходить дистанцію безпомилково, оформляючи сірі (не обходиться без суддівських скандалів), але від того не менш важливі звитяги. Тренерський штаб акуратно ротує склад, а футболісти витримують шалений графік. Доля чемпіонства повністю в руках Зінедіна Зідана – залишилося зіграти 5 матчів, імена суперників не лякають. Атлетік – один з найгрізніших опонентів. Мадрид виграв всього лиш одне Класіко проти басків за 3 сезони. Матч у Більбао міг би відродити боротьбу за чемпіонство, але, здається, все буде навпаки.

Українці: Ярмоленко після тріумфу, Зінченко мріє про шанс

Ньюкасл – Вест Хем

5 липня, 16:15. Ньюкасл-апон-Тайн, Сент-Джеймс Парк

Саутгемптон – Манчестер Сіті

5 липня, 21:00. Саутгемптон, Сент-Мері

Пряма трансляція на каналі "Setanta Sports Ukraine"

Кальярі – Аталанта

5 липня, 20:30. Кальярі, Сарденья Арена

Пряма трансляція на каналі "Футбол 2"

На тижні жоден з наших легіонерів не потрапив у стартовий склад своїх команд. Руслан Маліновський пропустив перемогу над Наполі через дискваліфікацію. Перед тим він забив розкішний гол Лаціо та виборов місце в основі Аталанти. Тому маємо надії, що на Сардинії тренер знову дасть українцю ігровий час. У найгіршому випадку – в рамках ротації випустить на заміну. Аталанта за коронавірусну паузу не розгубила свій шарм і претендує на третє місце Серії А.

Олександр Зінченко програє конкуренцію Бенжамену Менді. Гвардіола трішки реформував гру "містян", тому француз для нього корисніший. Успішність нової тактики говорить сама за себе – Манчестер Сіті розгромив Ліверпуль. Перспективи у Сашка не дуже хороші, однак травматичному Менді знадобиться відпочинок. Проти Саутгемптона Зінченко має шанс повернутися на поле.

Андрій Ярмоленко також розпочав мідвік на лаві запасних, але феєрично вийшов на заміну в поєдинку з Челсі. Українець забив переможний гол, відтягнув Вест Хем від зони вильоту та зірвав овації від англійської преси. Перший гол з жовтня – нарешті Андрій про себе нагадав. Девіду Мойєсу не пробачать, якщо він знову маринуватиме нашого вінгера в запасі. В очах вболівальників Ярмола заслужив вийти проти Ньюкасла з перших хвилин.

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