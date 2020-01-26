Рома – Лацио – 1:1 – видео голов и обзор матча

Рома сыграла вничью с Лацио в римском дерби в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на Футбол 24.

Римское дерби, как обычно, прошло в бескомпромиссной борьбе. Неожиданно Рома больше атаковала и создала больше шансов для победы. Однако голы, которыми команды обменялись в середине первого тайма, так и остались единственными в отчетном поединке.

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Лацио набрал 46 очков и занимает третье место в турнирной таблице, но, имея матч в запасе, может подняться на второе. В активе Ромы 39 пунктов и четвертая строчка.