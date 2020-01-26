Интер не удержал победу над Кальяри – Конте рискует отпустить Ювентус: 21-й тур Серии А, воскресенье

Миланский Интер не смог переиграть Кальяри на своем поле в первом матче воскресенья в рамках чемпионата Италии.

Италия, Серия А, 21-й тур

Интер – Кальяри – 1:1

Голы: Мартинес, 29 – Наингголан, 78

Удалениt: Мартинес, 90+4 (B, вторая желтая)

Сампдория – Сассуоло – начало в 16:00

Верона – Лечче – начало в 16:00

Парма – Удинезе – начало в 16:00

Голепад Аталанты в видеообзоре матча против Торино – 7:0

Интер и Кальяри начали поединок в неспешном темпе, поэтому первым заметным эпизодом стала травма Шкриняра на 17-й минуте. Но уже 12 минут спустя Интер организовал гол фактически из ничего. Дебютант Янг выполнил кросс с правого фланга, а Лаутаро Мартинес, легко подтолкнув защитника, переправил мяч в сетку головой. Сардинийцы долго спорили с арбитром, но убедить его в нарушении правил не сумели.

Второй тайм прошел в похожем стиле. Команды "возились" в центре поля и мало били по воротам, хотя "нерадзурри" были ближе к удвоению преимущества. В конце концов, миланцев за беззубость наказал Раджа Наингголан. На 78-й бельгиец мощно приложился метров с 30-ти и заставил капитулировать Хандановича. В этот момент труднее всего было смотреть на Антонио Конте, понявшего, что вырвать победу его подопечные не смогут. Так и произошло, а все, что показали хозяева – несдержанность Лаутаро в отношении арбитра и красная карточка для аргентинца в итоге.

Турнирная таблица чемпионата Италии