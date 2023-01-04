Прошлым летом Пауло Дибала в качестве свободного агента подписал с Ромой контракт по схеме 3+1 с зарплатой в размере 4 миллионов евро + 2 миллионов евро в качестве возможных бонусов. Агент аргентинца настоял на включении в соглашение пункт об отступных за игрока: 12 миллионов евро для заграничных клубов и 20 миллионов евро – для итальянских.

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Если пункт о клаусуле отменить, вероятные бонусы в размере 2 миллионов евро совершенно точно приплюсуются к зарплате Дибалы. В этом случае его оклад составит 6 миллионов евро. Как информирует Corriere dello Sport, именно таким будет стартовое предложение Ромы для своего ключевого игрока в нынешнем сезоне.

В чемпионате Италии сезона 2022/23 Дибала забил за Рому 7 мячей и оформил 2 голевые передачи.

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