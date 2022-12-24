Польский рефери Шимон Марциняк ответил на все вопросы и претензии к своей работе в финальном матче чемпионата мира Аргентина – Франция (3:3, 4:2 по пен.).

Имя чемпиона мира-2022 определилось только по итогам послематчевых пенальти. Аргентина дважды вела в счете, но хет-трик Килиана Мбаппе перевел финал чемпионата мира в серию 11-метровых, которую лучше исполнили Лионель Месси с партнерами.

После игры во Франции возникли вопросы к работе судейской бригады во главе с Шимоном Марциняком – якобы второй гол Лео Месси нельзя было засчитывать из-за того, что запасные игроки "альбиселесте" раньше времени выбежали на поле. Также "Ле Блё" имели претензии к решению арбитра не назначать пенальти в ворота Аргентины, а через несколько дней после игры вообще дошло до комедии. Фанаты создали петицию с просьбой переиграть финал ЧМ-2022 из-за спорных решений арбитра. Она уже собрала десятки тысяч голосов.

Франция кричит, что надо отменить второй гол Месси в финале ЧМ-2022: что говорят правила

В Варшаве прошла специальная пресс-конференция с участием польской судейской бригады, которая работала на матче Аргентина – Франция. Шимон Марциняк и его ассистенты (Томаш Листкевич, Павел Сокольницки и Томаш Квятковски), разложили все по полочкам. "Футбол 24" выбрал главное.

Был ли мандраж перед финалом чемпионата мира?

Томаш Листкевич: Раньше я чувствовал, что у меня есть определенные проблемы с психологией перед важными матчами. Именно поэтому на протяжении нескольких лет я занимался со спортивным психологом, ведь решил, что с этим нужно работать, чтобы относиться к таким важным поединкам, как к обычной игре. Это все очень индивидуально – у кого-то таких проблем вообще нет.

Мы стараемся не обращаться к игрокам по имени или фамилии во время игры. Условно говоря, мы не говорим: "Эй, Месси, или, эй, Мбаппе". Используем только игровые номера. Нельзя поддаться давлению только потому, что кто-то является звездой мирового уровня. Наша бригада даже не заметила, что на трибунах находились десятки тысяч человек. С таким же успехом болельщиков могли быть как двое, так и 90 тысяч. Нам все равно.

Шимон Марциняк: Когда судишь такие матчи, а перед началом игры к тебе в тоннеле подходят поздороваться Уго Льорис или Оливье Жиру, это добавляет уверенности и создает положительный адреналин. Я всегда был эдаким "молодым быком" – чем величественнее имена играют в футбол, тем больше доставляет удовольствие продемонстрировать им, что ты можешь хорошо отработать игру. Я всегда старался использовать отношения с игроками в положительном русле. Адреналин исчезает, когда прозвучали государственные гимны. Ты проводишь жребий с капитанами, потом даешь стартовый свисток, и все. Одни становятся "синими", а другие – "белыми".

Иногда футболисты хотят что-то подрисовать или симитировать, но только для того, чтобы что-то выиграть, а не для того, чтобы разозлить меня. У меня нет проблем признать свое неправильное решение. Так случилось, в частности, в финале с Лаутаро Мартинесом. Возникла ситуация, когда мы не сразу поняли, должен ли быть угловой, и я назначил удар от ворот. Затем он пробежал мимо меня и спросил меня, не должно ли быть углового. Томаш Квятковски посмотрел VAR, и все действительно выглядело, как угловой. Я сказал: "Извини, я не увидел". Однако сразу спросил: "А ты случайно не касался мяча рукой?" Это немного разрядило ситуацию.

Часто бывает, что если ты допустил ошибку, но признался в этом игрокам, они думают: "Хорошо, он может признать свою ошибку". Футболист часто ценит, когда ты честен с ним на поле. Гораздо хуже, когда ты пытаешься уйти от ответственности.

Конфликт с де Паулем на ЧМ-2022

Шимон Марциняк: Я видел эти мемы в Интернете. Да, была одна ситуация с Родриго де Паулем. Он требовал, чтобы я свистнул какой-то фол. Я улыбнулся по принципу "не смеши меня", а он хотел еще что-то добавить. Тогда я вынужден был обратиться к нему немного жестче, потому что ни один футболист не имеет права позволить себе перейти границу.

Вы видите, что он любит поговорить с арбитрами. Де Пауль – это некий "генерал полузащиты" сборной Аргентины. Он любит немного давить на судей. В этой встрече между Аргентиной и Австралией (2:1 в 1/8 финала – прим.) он с претензиями пошел на Томаша Листкевича, и мне пришлось вмешаться.

Но в тот момент ты не думаешь о каких-либо словах или жестах в адрес игроков. Иногда я просматриваю матчи со своим участием и спрашиваю себя: "Чем ты думал, когда так поступил?". Это импульс, который ты не можешь контролировать.

Претензии Франции к работе арбитров в финале чемпионата мира

Шимон Марциняк: Я общался с игроками гораздо больше, чем в других матчах. В первом тайме я показал только одну желтую карточку – Энцо Фернандесу в компенсированное время к первому тайму.

Во время пенальти, когда сфолил Отаменди, я понимал, что могу показать ему желтую карточку. Но я хорошо знаю этих футболистов. Такой Отаменди в тех условиях мог получить вторую желтую в любом эпизоде. Такие матчи следует отработать так, чтобы учитывать все последствия. Все мы помним финал 2010 Нидерланды – Испания. Будь тогда VAR, то Найджел де Йонг, конечно, не доиграл бы матч. Как арбитр вы пытаетесь сделать так, чтобы обе команды закончили в полных составах, но бывают случаи, когда вам приходится удалять игрока с поля, ведь другого выхода нет.

Второй гол Месси? Все нас хвалили, это был непростой момент. Впрочем, мы приняли верное решение. Это подчеркивали другие арбитры и инструкторы ФИФА. Сразу возник вопрос: "Пересек ли мяч линию?". Еще до того, как часы начали вибрировать и показывать, что гол был, Листкевич уже поднял свой флажок, сигнализируя о взятии ворот. Джанни Инфантино после финала сказал: "Почему мы так много платим за эти технологии, если вы так хорошо судите? Сколько денег можно было сэкономить".

Что касается претензий Франции из-за выбегания на поле запасных футболистов Аргентины в том эпизоде. Жаль, что французская пресса не вспоминает, что когда Мбаппе сделал счет 3:3, на поле в момент удара находились семь запасных игроков сборной Франции. Они ведь не упомянут об этом фото. Скриншоты – это лишь фиксация момента, "сухая" запись. Это должно иметь еще и определенное влияние на происходящее на поле. Известно, что "утопающий хватается за любую соломинку". Со мной связались очень хорошие друзья из Франции и бывшие арбитры. Они очень хорошо восприняли то, как мы отработали игру.

Момент с симуляцией Тюрама. Квятковски на VAR сказал: "Подожди Шимон, потому что это выглядит как пенальти". Я подумал: "А ведь вроде все правильно видел". Его нога пошла вправо, и он сам задел аргентинца. К счастью, все продолжалось не больше пяти секунд, и Томаш сказал: "О нет, это симуляция". Когда я смотрел на лицо Тюрама, я уже знал, что все правильно. Он даже не подходил ко мне и не протестовал вообще. После этого момента я уже знал, что в этом матче меня никто не обманет.

Пенальти в ворота Аргентины при счете 3:2 тоже был сложным. Честно говоря, после второго гола Месси я думал, что игра уже окончена, Франция не отыграется. И вдруг этот удар. Сначала я подумал, что мяч попал в спину, но когда пошел смотреть VAR, сыгравший рукой футболист уже все понял. Несколько аргентинцев упали на колени и даже не протестовали. Я поначалу не был уверен в решении дать пенальти, но оно было верным. Это главное.

Единственная моя ошибка в финале – эпизод, когда Акунья сфолил против Комана, сразу отдавшего передачу на партнера. Нужно было дать преимущество в атаке, а затем показать отложенную желтую. Это единственная моя недоработка в финале. Я оценил момент немного неправильно, но уже ничего не поделаешь. Так могло случиться с каждым, но это моя ошибка.

Теперь я могу сказать, что не ожидал, что это будет столь фантастический матч. Для меня было очень важно, чтобы нас никто не обвинил в том, что мы назначили вымышленный пенальти или удалили игрока после второй сомнительной желтой карточки.

О ключевом моменте финала

Шимон Марциняк: Самыми важными на самом деле были первые 5-7 минут игры. Рабьо жестко толкнул де Пауля, тот захотел ответить. Рабьо завелся и сказал: "Вы видели, что он сделал без мяча?". Я ответил: "Видел, но ты видел, что я достал его за это?". Они почувствовали, что я вижу и контролирую все происходящее на поле. Дальше с обоими было легче. Да, они прилично боролись, но по правилам.

Последствия финала и оценка от Коллины

Шимон Марциняк: После финального свистка эмоции бушевали. С одной стороны – радость аргентинцев, а с другой – отчаяние французов. У меня очень хорошие отношения с некоторыми игроками. Да, Пауло Дибала никогда не стесняется своих польских корней и часто передает привет от своей польской бабушки. Он приятно пообщался с нами после игры.

Но я подошел и к французам. Первым был Уго Льорис, с которым мы обменялись двумя предложениями. Подошел и Жиру, который не имел претензий, но получил желтую карточку. Мбаппе так смотрел на меня, и я знал, что он опустошен. Я подошел к нему и сказал, что он сыграл отлично, он отличный футболист и, вероятно, выиграет еще много кубков. Он проявил немного эмоций и, видимо, не хотел, чтобы кто-то это видел. Это было мгновение, импульс. Я сказал ему еще два слова, но они останутся между нами.

Нашу работу оценили очень положительно. Об этом говорят многие люди, которых я уважаю, но самое главное то, что нам сказал Пьерлуиджи Коллина. Это то, что останется надолго. Коллина сказал, что, возможно, он был когда-то моим кумиром, а после этой игры мы стали его кумирами. Это удивительно.

Перед матчем он пожелал нам удачи, а после финала мы дали волю эмоциям. Коллина очень гордился нами. Работой на этой игре мы отблагодарили его за доверие. Пьерлуиджи вышел на поле после серии пенальти и всех нас обнял. Он остался с нами до конца. Все это свидетельствует о том, что в финале Аргентина – Франция нам удалось сделать все правильно.

Воин или король? Месси поднял кубок мира в уникальном плаще – подарок с глубоким символизмом