Аргентинец сможет требовать у Ромы повышение заплаты, если иностранный клуб захочет заплатить за него 20 миллионов евро.

Прошлым летом Пауло Дибала присоединился к Роме на правах свободного агента и подписал трёхлетний контракт, предусматривающий клаусулу. Сумма отступных в размере 20 миллионов евро действительна только для зарубежных клубов, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Согласно источнику, Дибала будет иметь право требования повышения зарплаты в том случае, если зарубежный клуб обратится к Роме с предложением заплатить 20 миллионов евро за аргентинца. Если "джаллоросси" согласится повысить Дибале зарплату, пункт о клаусуле автоматически будет аннулирован.

Сейчас Дибала зарабатывает в Роме 6 миллионов евро за сезон.

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