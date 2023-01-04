Минулого літа Пауло Дибала в статусі вільного агента підписав з Ромою контракт за схемою 3+1 із зарплатою у розмірі 4 мільйонів євро + 2 мільйони євро можливих бонусів. Агент аргентинця наполіг на включенні в угоду пункту про відступні за гравця: 12 мільйонів євро для закордонних клубів і 20 мільйонів євро – для італійських.

У контракті Дибали з Ромою є пункт про збільшення зарплати – названа сенсаційна умова

Якщо пункт про клаусулу скасувати, ймовірні бонуси у розмірі 2 мільйонів євро точно приплюсуються до зарплати Дибали. У цьому випадку його оклад становитиме 6 мільйонів євро. Як інформує Corriere dello Sport, саме такою буде стартова пропозиція Роми для свого ключового гравця цього сезону.

У чемпіонаті Італії сезону 2022/23 Дибала забив за Рому 7 м'ячів та оформив 2 гольові передачі.

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