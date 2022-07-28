Рома договорилась с ПСЖ об аренде Вейналдума, но переходу может помешать зарплата хавбека
Для того чтобы покинуть ПСЖ окончательно, Джорджинио Вейналдуму придется провести очень мощный сезон за Рому.
По информации Corriere dello Sport, Рома достигла принципиального согласия ПСЖ о переходе Джорджинио Вейналдума. Это произошло благодаря дружеским отношениям между владельцами клубов.
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Сообщается, что Дэн Фридкин лично попросил Нассера Аль-Хелайфи отпустить 31-летнего полузащитника в Рим. После этого спортивные директора клубов приступили к согласованию основных деталей трансфера. Окончательно они должны договориться в Израиле – в субботу Рома сыграет в Хайфе товарищеский матч с Тоттенхэмом, а в воскресенье ПСЖ будет в Тель-Авиве.
Вероятно, переход Вейналдума будет оформлен в виде бесплатной аренды с правом выкупа. "Джалоросси" будут обязаны выкупить Вейналдума, если тот сыграет за римлян половину матчей в сезоне, а команда выйдет в Лигу чемпионов. Если это случится, римляне подпишут с полузащитником контракт до 2025 года.
Пока что стороны не могут договориться о выплате зарплаты нидерландцу. Парижане желают, чтобы Рома взяла на себя большую часть расходов, однако римляне готовы платить только половину общей суммы – а она очень большая. С учетом бонусов Вейналдум получает 9 млн евро в год. Чтобы трансфер состоялся, Джорджинио готов пойти на понижение зарплаты, ведь он хочет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022.
Несмотря на все проблемы, стороны настроены оптимистично. Возможно, уже на следующей неделе Вейналдум станет игроком Ромы.
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