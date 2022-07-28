Для того чтобы покинуть ПСЖ окончательно, Джорджинио Вейналдуму придется провести очень мощный сезон за Рому.

По информации Corriere dello Sport, Рома достигла принципиального согласия ПСЖ о переходе Джорджинио Вейналдума. Это произошло благодаря дружеским отношениям между владельцами клубов.

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Сообщается, что Дэн Фридкин лично попросил Нассера Аль-Хелайфи отпустить 31-летнего полузащитника в Рим. После этого спортивные директора клубов приступили к согласованию основных деталей трансфера. Окончательно они должны договориться в Израиле – в субботу Рома сыграет в Хайфе товарищеский матч с Тоттенхэмом, а в воскресенье ПСЖ будет в Тель-Авиве.

Вероятно, переход Вейналдума будет оформлен в виде бесплатной аренды с правом выкупа. "Джалоросси" будут обязаны выкупить Вейналдума, если тот сыграет за римлян половину матчей в сезоне, а команда выйдет в Лигу чемпионов. Если это случится, римляне подпишут с полузащитником контракт до 2025 года.

Пока что стороны не могут договориться о выплате зарплаты нидерландцу. Парижане желают, чтобы Рома взяла на себя большую часть расходов, однако римляне готовы платить только половину общей суммы – а она очень большая. С учетом бонусов Вейналдум получает 9 млн евро в год. Чтобы трансфер состоялся, Джорджинио готов пойти на понижение зарплаты, ведь он хочет иметь регулярную игровую практику перед ЧМ-2022.

Несмотря на все проблемы, стороны настроены оптимистично. Возможно, уже на следующей неделе Вейналдум станет игроком Ромы.

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