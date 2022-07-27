Бразильцу придется предстать перед судом на слушаниях, которые продлятся с 17 по 31 октября в Барселоне, информирует El Pais.

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Неймара и его родителей подозревают в махинациях при переходе из Сантоса в Барселону. Бразильская компания DIS владела 40% прав на форварда и еще 7 лет назад пожаловалась на фиктивные документы, подписанные между клубами. Формально Нея оценили более чем в 50 млн евро, но, по слухам, реальная сумма перехода составила около 134 млн евро.

Сторона обвинения требует большой компенсации и 2 года заключения для Неймара. Суд пройдет за месяц до старта чемпионата мира в Катаре. Вместе с семьей бразильца пострадать могут и бывшие президенты Барселоны – Сандро Росель и Жозеп-Мария Бартомеу. Они также были причастны к махинациям, за которые могут получить до 8 лет тюрьмы.

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