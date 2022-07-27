"Директор Ювентуса Маурицио Арривабене был очень прямолинеен в своих комментариях – мы должны были подписать новое соглашение в октябре, но потом клуб попросил меня подождать. В марте мы с агентом получили известие от клуба, что мне больше нет места в их проекте.

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Это был не финансовый вопрос, клуб просто решил пойти другим путем вместе с тренером Массимилиано Аллегри. Я разговаривал со всеми в Ювентусе, так оно и было. Если это был их выбор, то для меня это не проблема", – сказал Дибала.

Напомним, аргентинец покинул Турин в статусе свободного агента. Долгое время Дибалу сватали в один из миланских грандов (Интер был фаворитом), но Паоло решил присоединиться к Роме.

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