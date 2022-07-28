Для того, щоб покинути ПСЖ остаточно, Джорджініо Вейналдуму доведеться вийти з Ромою в Лігу чемпіонів.

За інформацією Corriere dello Sport, Рома досягла з ПСЖ принципової згоди про підписання Джорджиніо Вейналдума. Це сталося завдяки дружнім стосункам між власниками клубів.

"Це було не фінансове питання": Дибала розсекретив деталі свого відходу з Ювентуса

Повідомляється, що Ден Фрідкін особисто попросив Нассера Аль-Хелайфі відпустити 31-річного півзахисника в Рим. Після цього спортивні директори обох клубів почали узгоджувати основні деталі трансферу. Остаточно вони повинні домовитись у Ізраїлі – в суботу Рома зіграє у Хайфі товариський матч з Тоттенхемом, а в неділю ПСЖ буде у Тель-Авіві.

Ймовірно, перехід Вейналдума буде оформлений у вигляді безкоштовної оренди із правом викупу. "Джалороссі" будуть зобов'язані викупити Вейналдума, якщо той зіграє за римлян половину матчів у сезоні, а команда вийде до Ліги чемпіонів. Якщо це станеться, то римляни підпишуть із півзахисником контракт до 2025 року.

Поки що сторони не можуть домовитися про виплату зарплатні нідерландцю. Парижани бажають, аби Рома взяла на себе більшу частину витрат, однак римляни готові платити лише половину від загальної суми – а вона дуже велика. З урахуванням бонусів Вейналдум отримує 9 млн євро на рік. Щоб трансфер відбувся, Джорджініо готовий піти на зниження зарплатні, адже футболіст хоче мати регулярну ігрову практику перед ЧС-2022.

Попри всі проблеми, сторони налаштовані оптимістично. Можливо, вже наступного тижня Вейналдум стане гравцем Роми.

Неймар постане перед судом незадовго до ЧС-2022 – зірці загрожує 2 роки в'язниці за махінації під час трансферу в Барсу