Рома готова приютить игроков, которые не слишком нужны Манчестер Юнайтед.

"Волки" договариваются не только по Крису Смоллингу, но и по Тимоти Фосу-Менса, сообщает Сalciomercato.

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Сначала Манчестер Юнайтед просил за английского центрбека 20 млн евро, но компромисс нашли на отметке 15 млн. Теперь Рома может доплатить "красным дьяволам" желаемые 5 млн, чтобы забрать и нидерландца. Контракт Фосу-Менса с МЮ заканчивается следующим летом, поэтому англичане не будут торговаться.

Напомним, что Смоллинг прошлый сезон провел за Рому на правах аренды и стал ключевым игроком в команде Паулу Фонсеки – 3 гола и 2 ассиста в 37 матчах. Фосу-Менса из-за травмы пропустил почти всю кампанию – всего 6 матчей в составе Манчестер Юнайтед.

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