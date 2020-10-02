"Вовки" домовляються не лише щодо Кріса Смоллінга, а й щодо Тімоті Фосу-Менса, повідомляє Сalciomercato.

Манчестер Юнайтед оголосив про оренду Перейри в Серію А

Спочатку Манчестер Юнайтед просив за англійського центрбека 20 млн євро, але компроміс знайшли на позначці 15 млн. Тепер Рома може доплатити "червоним дияволам" бажані 5 млн, щоб забрати і нідерландця. Контракт Фосу-Менса з МЮ завершується наступного літа, тому англійці не будуть торгуватися.

Нагадаємо, що Смоллінг минулий сезон провів за Рому на правах оренди і став ключовим гравцем у команді Паулу Фонсеки – 3 голи та 2 асисти в 37 матчах. Фосу-Менса через травму пропустив майже всю кампанію – лише 6 матчів у складі Манчестер Юнайтед.

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