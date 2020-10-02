Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Андреас Перейра сезон 2020/21 проведет в итальянской Серии А. Римский Лацио арендовал бразильца с бельгийским паспортом.

Хавбек будет играть за "орлов" на правах аренды, сообщает официальный сайт МЮ.

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Перейра уже прибыл в Италию. Вскоре Лацио объявит о его подписании – бразильцу осталось пройти медосмотр и решить другие формальности. Перейра ранее дважды выступал в аренде. Он защищал цвета испанских Гранады и Валенсии.

В сезоне 2019/20 Андреас Перейра провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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