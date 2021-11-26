"Я хочу добиться успеха и как можно больше помогать команде. Мы пережили непростое время в плане результатов, но победа над Зарей внушает нам уверенность в следующих матчах. Должны продолжить так же, показать, на что мы действительно способны.

Рома – Заря – 4:0 – видео голов и обзор матча Лиги конференций

Это было отличное выступление команды. Нам нужна была победа, это наша реакция на неудачные результаты. Надо было играть как команда, это удалось. Хотели подарить фанам хороший вечер – сделали это. Мог забить 3-4 мяча Заре, получилось всего 2, но я продолжаю становиться лучше.

Благодарю своих товарищей по команде за отличную игру и за то, что помогли мне забить эти два замечательных гола. В следующем матче нам нужно играть как против Зари", – цитирует Абрахама Forzaroma.

Добавим, что Тамми оформил дубль в ворота луганчан, а Рома одержала убедительную победу (4:0), лишив украинскую команду надежд на евровесну.

Рома сокрушила Зорю: луганчане правильно настроились, но разница в классе сделала результат – Украина без евровесны