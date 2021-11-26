Рома – Заря – 4:0 – видео голов и обзор матча Лиги конференций
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Рома разбила Зарю в 5-м туре Лиги конференций 2021/22. Смотрите видео забитых мячей и обзор поединка на "Футбол 24".
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Стартовое давление "волков" привело к голу на 15-й минуте. Рома несколькими передачами пролетела все поле, а Эль-Шаарави шведой идеально выкрутил на Карлеса Переса. Удвоил преимущество хозяев Дзаньоло, позже Верету должен был оформлять разгром еще до перерыва. В ворота Зари назначили пенальти, однако француз проиграл дуэль Мацапуре.
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Абрахам был не так милосерден. Во второй половине 40-миллионный новичок Ромы отличился дублем, забив в пустые ворота и поставив точку эффектным ударом через себя – 4:0.
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