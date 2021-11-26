Стартовое давление "волков" привело к голу на 15-й минуте. Рома несколькими передачами пролетела все поле, а Эль-Шаарави шведой идеально выкрутил на Карлеса Переса. Удвоил преимущество хозяев Дзаньоло, позже Верету должен был оформлять разгром еще до перерыва. В ворота Зари назначили пенальти, однако француз проиграл дуэль Мацапуре.

Рома разгромила Зарю и оставила Украину без евровесны

Абрахам был не так милосерден. Во второй половине 40-миллионный новичок Ромы отличился дублем, забив в пустые ворота и поставив точку эффектным ударом через себя – 4:0.