"Я хочу досягти успіху і якнайбільше допомагати команді. Ми пережили непростий час у плані результатів, але перемога над Зорею вселяє в нас упевненість у наступних матчах. Мусимо продовжити так само, показати, на що ми справді здатні.

Рома – Зоря – 4:0 – відео голів і огляд матчу Ліги конференцій

Це був чудовий виступ команди. Нам була потрібна перемога, це наша реакція на невдалі результати. Потрібно було грати як команда, це вдалося. Хотіли подарувати фанам гарний вечір – зробили це. Міг забити 3-4 м'ячі Зорі, вийшло лише 2, але я продовжую ставати краще.

Дякую своїм товаришам по команді за відмінну гру і за те, що допомогли мені забити ці два чудові голи. У наступному матчі нам потрібно грати як проти Зорі", – цитує Абрахама Forzaroma.

Додамо, що Таммі оформив дубль у ворота луганців, а Рома здобула переконливу перемогу (4:0), позбавивши українську команду сподівань на євровесну.

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