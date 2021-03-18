"Шахтар розчарував у першій грі. "Гірники" якось по-пляжному на "розслабоні" вийшли на поле. Не простежувалося жодної ідеї в командних діях. Гра пройшла за сценарієм Фонсеки, а свій вони так і не пред’явили. Не було агресії, гідного супротиву. Як наслідок, були пропущені дуже легкі голи. Водночас Шахтар нічого особливого не створив попереду.

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Стовідсотково "гірники" захочуть реабілітуватися вдома. Багато критики було на "Денисов ТБ" – підозрюю, що в команді була серйозна розмова.

Сподіваюся, що Шахтар прагне відігратися. Відквитати три голи буде складно. Хоча Рома прямо зараз не демонструє топ-рівень. Навіть Вільяреал серйозніший суперник. Не можу назвати італійців тренерською командою, у грі немає жодної родзинки. На мій смак Рома – кислувата, а Фонсека не вражає.

Те саме можу сказати і про Каштру. Складається враження, що гравці вже просто стомилися від Луїша. Спеціалісти можуть відчувати цю енергетику навіть через телевізор. Хочу помилятися. Прогнозую, що Шахтар обіграє Рому вдома, але не пройде далі", – сказав Заховайло у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, "гірники" проведуть домашній поєдинок проти "вовків" вже сьогодні, 18 березня, о 22:00. Через складну епідеміологічну ситуацію українська команда не зможе розраховувати на підтримку "12 гравця".

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