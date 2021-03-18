"Сможет ли Шахтер сыграть с Ромой так же эффективно в атаке, как он сыграл с Десной? Будет гораздо сложнее. Десна все-таки не Рома. Это совершенно другая команда с другим уровнем футболистов.

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Десна раскрылась и расклеилась после второго пропущенного гола. Она практически перестала играть и стала допускать много ошибок. Сказался уровень команды. С такой разобранной Десной Шахтер и атаки красивые проводил, и индивидуальное мастерство проявил. С Ромой именно такой футбол сложно будет показать. Голы с Ромой будут добываться кровью и потом.

Конечно, хочется, чтобы наши скорее забили. Но мы знаем и другие примеры. Особенно, если смотрим английский футбол. Там вообще можно футбол первые 60 минут не смотреть, а прийти на последние 20-30 минут и увидеть развязку. Возможно, в матче с Ромой тоже все будет решаться в последние минуты. Забитый гол придаст уверенности Шахтеру, но я не думаю, что римляне занервничают.

У Ромы тоже задача, которую можно решить – забить гол на выезде. А учитывая, что Шахтер в обороне всегда дает шансы сопернику, то как бы в погоне за быстрым голом он не пропустил в свои ворота. Шахтеру нужно абстрагироваться от этого давления, что им нужно забить быстро и забить минимум трижды, а настраиваться на хороший футбол. Получить удовольствие от игры.

Мне кажется, что давно футболисты не получали радости от самого футбола. И нужно выполнить то, что просит тренер. Как бы ни сложился затем результат, они смогут сказать, что сделали все. Что отдали все силы, весь свой ресурс и упрекнуть их не в чем. А там может и результат наложится на такое отношение к игре", – цитирует Сопка издание Terrikon.

Напомним, матч 1/8 финала Лиги Европы между "горняками" и "волками" состоится в четверг, 18 марта, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:55.

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