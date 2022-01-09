Ювентус удержал эффектную победу над Ромой в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

Римляне и туринцы, которые встречались на Стадио Олимпико, последовали примеру Удинезе и Аталанты , устроив голевое безумие. Первый тайм подарил два мяча, а второй – пять.

Ювентус обыграл Рому в сумасшедшем матче с семью голами, удалением и пенальти: характер туринцев сломал план Моуринью