Рома – Ювентус – 3:4 – видео голов и обзор безумного матча
22:29 - Читати українською
Ювентус удержал эффектную победу над Ромой в 21 туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
11’ Тамми Абрахам
48’ Генрих Мхитарян
Пауло Дибала 18’
Деян Кулусевски 72’
Маттия Де Шильо 77’
Маттейс Де Лигт 81’
11’ Тамми Абрахам
18’ Пауло Дибала
48’ Генрих Мхитарян
72’ Деян Кулусевски
77’ Маттия Де Шильо
81’ Маттейс Де Лигт
Римляне и туринцы, которые встречались на Стадио Олимпико, последовали примеру Удинезе и Аталанты, устроив голевое безумие. Первый тайм подарил два мяча, а второй – пять.
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Рома могла вырвать ничью, но Пеллегрини не реализовал пенальти в конце встречи. Ювентус закрепился на пятой строчке с 38 зачетными баллами. Рома, имеющая на 6 очков меньше, осталась восьмой.
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