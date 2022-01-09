Рома – Ювентус – 3:4 – відео голів та огляд божевільного поєдинку
22:29 - Читать на русском
Ювентус втримав ефектну перемогу над Ромою у 21-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
11’ Таммі Абрахам
48’ Генріх Мхітарян
Пауло Дибала 18’
Деян Кулусевскі 72’
Маттія Де Шільйо 77’
Маттейс Де Лігт 81’
11’ Таммі Абрахам
18’ Пауло Дибала
48’ Генріх Мхітарян
72’ Деян Кулусевскі
77’ Маттія Де Шільйо
81’ Маттейс Де Лігт
Римляни та туринці, які зустрічались на Стадіо Олімпіко, взяли приклад з Удінезе й Аталанти, влаштувавши гольове божевілля. Перший тайм подарував два м'ячі, а другий – аж п'ять.
Ювентус обіграв Рому в божевільному матчі з сімома голами, вилученням і пенальті: характер туринців зламав план Моурінью
Рома могла вирвати нічию, але Пеллегріні не реалізував пенальті наприкінці зустрічі. Ювентус закріпився на п'ятій сходинці із 38-ма заліковими балами. Рома, яка має на 6 очок менше, залишилась восьмою.
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