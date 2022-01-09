Ювентус втримав ефектну перемогу над Ромою у 21-му турі Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Римляни та туринці, які зустрічались на Стадіо Олімпіко, взяли приклад з Удінезе й Аталанти, влаштувавши гольове божевілля. Перший тайм подарував два м'ячі, а другий – аж п'ять.

Ювентус обіграв Рому в божевільному матчі з сімома голами, вилученням і пенальті: характер туринців зламав план Моурінью

Рома могла вирвати нічию, але Пеллегріні не реалізував пенальті наприкінці зустрічі. Ювентус закріпився на п'ятій сходинці із 38-ма заліковими балами. Рома, яка має на 6 очок менше, залишилась восьмою.