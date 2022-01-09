Удинезе принимал Аталанту в рамках 21-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Удинезе сдался гостям еще до перерыва, пропустив три мяча. Стоит отметить третий гол Аталанты, автором которого стал Руслан Малиновский, удачно сыграв на добивании.

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Второй тайм был не менее богат яркими моментами, и хозяевам даже удалось отквитать два мяча, но в ответ пропустили еще три.

В нынешнем сезоне Серии А Малиновский провел 18 матчей, в которых отличился 5-ю голами и двумя ассистами. После 20-ти туров Аталанта остается на 4-й строчке, Удинезе – 14-й.

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