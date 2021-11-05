"Почему мы отпускаем Бейла в сборную? Игрок выписан из больницы и может тренироваться. Мы не можем сказать Уэльсу, что он не будет играть, потому что есть объективные данные, есть сканер, свидетельствующий, что он поправился.

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Зачем его защищать? Во-первых, я ему не отец. Возможно, последний период Бейла был плохим, но никто не забывает, что сделал для нас Гаррет. В 2014 году он помог нам выиграть Лигу чемпионов, Кубок, финал против Ливерпуля... Болельщики не забывают об этом. Сейчас у него не самые лучшие моменты, но мы должны верить. Когда он вернется из сборной, будет играть, если будет готов.

Азар недоволен, ведь у него есть качества, он очень профессиональный и хорошо тренируется. Он заслуживает минуты, и они у него будут. Если он и дальше будет верить, то получит время. Может быть, это произойдет уже завтра против Райо, я не знаю. Важно, что он вовлечен в процесс. Мне очень жаль, потому что Азар очень ответственный. Я подумаю, может ли он сыграть со старта", – приводит слова Анчелотти Marca.

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