Рулевой Реала Карло Анчелотти смирился с тем, что Гарет Бэйл не принесет пользы в последний год контракта.

Итальянец попросил Флорентино Переса продать или просто отпустить валлийца уже зимой, утверждает El Nacional.

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Перед началом сезона Анчелотти верил в возрождение Бейла, но старые проблемы никуда не делись – травматичность, отсутствие мотивации и отстраненность от коллектива. Последней каплей стал упрямый отъезд в лагерь сборной Уэльса, хотя 32-летний вингер пропустил 2 месяца из-за травмы подколенного сухожилия и полностью еще не поправился. Анчелотти надеялся, что Бейл останется в расположении Реала и продолжит реабилитацию ради интересов клуба.

Добавим, что контракт валлийца рассчитан до конца сезона. 8 лет назад "сливочные" заплатили за него Тоттенхэму 101 млн евро.

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