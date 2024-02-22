Кепа Аррисабала до сих пор не может оправиться из-за несчастного случая, который поставил крест на его перспективах в Реале.

29-летний вратарь считался первым номером Анчелотти на период восстановления Тибо Куртуа, однако все изменила роковая разминка перед матчем с Брагой в ЛЧ, отмечает Relevo.

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Кепа почувствовал покалывание в бедре, что заставило его пропустить игру. "Он даже не подозревал, что это было начало конца двойной мечты, с Мадридом и Испанией. Лунин, потерявший доверие тренерского штаба (и клуба), избавился от лишнего давления. Даже травма Куртуа не давала ему шансов. Но украинец демонстрировал великолепные результаты. Этот шум достался к Кепе во время реабилитации, разбудив призраки из прошлого.

"Он вернулся другим", – рассказывают источники в Вальдебебасе. Баскский кипер потерял уверенность, и его товарищи по команде замечали это на тренировках. Публичная поддержка Анчелотти, который анонсировал возвращение Кепы после матча с Кадисом (3:0), оказалась еще большой обузой.

Что обо всем этом думает Кепа? У него особый характер. Баск более уязвим к давлению внутри команды. Кепа продемонстрировал свой уровень в очень сложных поединках, но он действительно страдает, когда чувствует сомнения со стороны одноклубников и тренерского штаба. Мало-помалу улыбка, с которой он приземлился в Мадриде, полностью исчезла. "Сейчас это тень того Кепы, который прилетел в августе", – добавляют в Вальдебебасе.

Проиграв конкуренцию Лунину, воспитанник Атлетика еще и потерял место второго номера в сборной Испании. Де ла Фуэнте вызвал вместо него Алекса Ремиро. Именно вратарь Сосьедада попадет в заявку на мартовские матчи "Красной Фурии" и поедет на Евро-2024, отмечает инсайдер Серхио Сантос.

Добавим, что контракт Кепы с Челси завершается летом 2025-го. Баск надеялся, что Реал выкупит его по завершении сезона, однако "бланкос" окончательно отказались от этой идеи благодаря прекрасным выступлениям Лунина.

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