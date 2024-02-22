Кепа Аррісабалага досі не може оговтатись через нещасний випадок, який поставив хрест на його перспективах в Реалі.

29-річний воротар вважався першим номером Анчелотті на період відновлення Тібо Куртуа, однак усе змінила фатальна розминка перед матчем з Брагою в ЛЧ, зазначає Relevo.

Лунін може отримати підвищення зарплатні – перехід Мбаппе змушує Реал збільшити витрати на команду

Кепа відчув поколювання у стегні, що змусило його пропустити гру. "Він навіть не підозрював, що це був початок кінця подвійної мрії, з Мадридом та Іспанією. Лунін, який втратив довіру тренерського штабу (і клубу), позбувся зайвого тиску. Навіть травма Куртуа не давала йому шансів. Та українець демонстрував чудові результати. Цей шум дістався Кепи під час реабілітації, розбудивши примари з минулого.

"Він повернувся іншим", – розповідають джерела у Вальдебебас. Баскський кіпер втратив впевненість, і його товариші по команді помічали це на тренуваннях. Публічна підтримка Анчелотті, який анонсував повернення Кепи після матчу з Кадісом (3:0), виявилась ще більшим тягарем.

Що про все це думає Кепа? У нього особливий характер. Баск вразливіший до тиску всередині команди. Кепа продемонстрував свій рівень у дуже складних поєдинках, але він справді страждає, коли відчуває сумніви з боку одноклубників і тренерського штабу. Мало-помалу посмішка, з якою він приземлився в Мадриді, повністю зникла. "Зараз це тінь того Кепи, який прилетів в серпні", – додають у клубі.

Програвши конкуренцію Луніну, вихованець Атлетіка ще й втратив місце другого номера в збірній Іспанії. Де ла Фуенте викликав замість нього Алекса Реміро. Саме воротар Сосьєдада потрапить до заявки на березневі матчі "Червоної Фурії" і поїде на Євро-2024, зазначає інсайдер Серхіо Сантос.

Контракт Кепи з Челсі завершується влітку 2025-го. Баск сподівався, що Реал викупить його по завершенні сезону, проте "бланкос" остаточно відмовились від цієї ідеї завдяки прекрасним виступам Луніна.

Циганков – унікальний в Жироні, Довбик у тіні, Яремчук відправив на пенсію Рамоса