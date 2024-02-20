Жирона не выигрывает уже в третьем матче Ла Лиги подряд – теперь команда Довбика и Цыганкова проиграла Атлетику из Бильбао.

Цыганков стал светлым пятном для поклонников Жироны, отличившись в воротах Атлетика. Интересно, что Виктор стал единственным игроком каталонцев, который не подвергся критике со стороны прессы. Довбик же, хоть и проделал немало черновой работы, но результативными действиями не отметился.

В другом матче Ла Лиги Роман Яремчук с Валенсией сыграл против Севильи с первых минут. Украинцу противостоял легендарный Серхио Рамос. Активность нападающего, вероятно, заставила экс-лидера Реала задуматься о пенсии. Яремчук же получил хорошую прессу, хотя также не отличался результативными действиями. Обо всем этом смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

Гол Цыганкова не спас Жирону от поражения в Бильбао – каталонцы всё дальше от мечты о золоте