Ряд ведущих СМИ уверены, что французский нападающий вскоре подпишет контракт с мадридцами, а летом присоединится к новой команде. В финансовом плане Реал предложил Килиану Мбаппе достаточно привлекательные условия.

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Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, мадридцы уже изучают возможность пересмотра контракта Джуда Беллингема. Цель состоит в том, чтобы после перехода Мбаппе в раздевалке не возникло споров относительно различных окладов. Этот пересмотр также может повлиять на других игроков, в том числе и на Андрея Лунина.

Напомним, что Беллингем присоединился к мадридцам в 2023 году. Английский полузащитник сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал восемь результативных передач.

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