Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену

Дортмундская Боруссия вырвала победу у Баварии в матче 11 тура чемпионата Германии.

Победу "шмелям" принес Пако Алькасер, который появился на поле во втором тайме. Этот гол стал уже 18-м, который забили игроки Боруссии Д, выходившие на замену. По этому показателю дортмундцы уверенно лидируют среди команд топ-5 европейских чемпионатов. У ближайшего преследователя – на 10 меньше, сообщает Opta.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Боруссия набрала 27 очков и оторвалась от преследователей на вершине турнирной таблицы. Бавария отстает уже на 7 пунктов – 20 баллов и третья строчка.