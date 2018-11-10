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БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ ЗАРЯ - КАРПАТЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену

22:20 22 Читати українською
Боруссия Д – лидер топ-5 чемпионатов Европы по количеству голов, забитых игроками, которые выходили на замену
Пако Алькасер / фото из соцсетей

Дортмундская Боруссия вырвала победу у Баварии в матче 11 тура чемпионата Германии.

Победу "шмелям" принес Пако Алькасер, который появился на поле во втором тайме. Этот гол стал уже 18-м, который забили игроки Боруссии Д, выходившие на замену. По этому показателю дортмундцы уверенно лидируют среди команд топ-5 европейских чемпионатов. У ближайшего преследователя – на 10 меньше, сообщает Opta.

Боруссия Д в невероятном матче переиграла Баварию и оторвалась от мюнхенцев на 7 очков

Боруссия набрала 27 очков и оторвалась от преследователей на вершине турнирной таблицы. Бавария отстает уже на 7 пунктов – 20 баллов и третья строчка.

Германия11 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Бавария: Суббота 10 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
3 : 2
Бавария
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Теги
Германия Боруссия Дортмунд - Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Пако Алькасер Пако Алькасер
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