toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ЛИВЕРПУЛЬ РЕАЛ МАДРИД МИЛАН

Роджерс – о поражении от Ливерпуля: Лестер заслуживал большего

06:30 1 Читати українською
Роджерс – о поражении от Ливерпуля: Лестер заслуживал большего
Брендан Роджерс / соцсети

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал драматическое поражение от Ливерпуля (1:2) в матче 8 тура АПЛ.

40’ Садио Мане
90+3’ Джеймс Милнер
 
Джеймс Мэддисон 80’
40’ Садио Мане
80’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джеймс Милнер

"Считаю, что мы заслуживали лучшего результата. Пропустить на последних секундах – это очень болезненно. Я горжусь командой.

Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Мы играли против чемпиона Европы и выглядели как команда, которая могла забить голы. Мы всегда угрожали воротам Ливерпуля, у нас была уверенность в том, чтобы отдавать передачи. Нашей игрой мы показываем нашу личность", – цитирует Роджерса BBC Sport.

Лестер уступил Ливерпулю на последних секундах со счетом 1:2. Команда находится на 3 позиции, набрав 14 очков.

Ливерпуль вырвал победу над Лестером, Брайтон унизил Тоттенхэм, Астон Вилла уничтожила Норвич: 8-й тур АПЛ, суббота

blog_ava
Лёв принял Соломоновое решение относительно Нойера и тер Штегена
5 октября
653
Теги
Англия Брендан Роджерс Брендан Роджерс Ливерпуль - Лестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Лестер Сити Лестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
50
мин
Фиорентина
13:30
Удинезе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук