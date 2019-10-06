Роджерс – о поражении от Ливерпуля: Лестер заслуживал большего

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс прокомментировал драматическое поражение от Ливерпуля (1:2) в матче 8 тура АПЛ.

"Считаю, что мы заслуживали лучшего результата. Пропустить на последних секундах – это очень болезненно. Я горжусь командой.

Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

Мы играли против чемпиона Европы и выглядели как команда, которая могла забить голы. Мы всегда угрожали воротам Ливерпуля, у нас была уверенность в том, чтобы отдавать передачи. Нашей игрой мы показываем нашу личность", – цитирует Роджерса BBC Sport.

Лестер уступил Ливерпулю на последних секундах со счетом 1:2. Команда находится на 3 позиции, набрав 14 очков.

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