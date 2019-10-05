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Брайтон сенсационно унизил Тоттенхэм: 8-й тур АПЛ, матчи субботы

16:32 58 Читати українською
Брайтон сенсационно унизил Тоттенхэм: 8-й тур АПЛ, матчи субботы
Брайтон – Тоттенхэм – 3:0 / фото твиттер ФК Брайтон

В рамках 8-го тура чемпионата Англии Брайтон дома неожиданно разгромил Тоттенхэм. Счета и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 8-й тур

Брайтон – Тоттенхэм – 3:0

Голы: Мопей, 3, Конноли, 32, 65

Бернли – Евертон – начало матча в 17:00

Уотфорд – Шеффилд – начало матча в 17:00

Ливерпуль – Лестер – начало матча в 17:00

Норвич – Астон Вилла – начало матча в 17:00

Матч для подопечных Почеттино начался крайне неудачно. Уже на 3-й минуте ужасная ошибка Льориса после подачи с фланга стоила гостям пропущенного гола, а сам голкипер, неудачно приземлившись на спину, получил травму. Казалось, это не должно сильно поколебать Тоттенхэм, однако на 32-й Брайтон подбросил дров в огонь и удвоил счет в матче – на этот раз Конноли замыкал подачу с фланга и со второй попытки переиграл Гаццанигу, который не смог зафиксировать мяч и отбил прямо перед собой.

Как ни странно, но преимущество в счете соответсвовало реальной ситуации на поле – Брайтон наносил больше ударов и имел примерно одинаковый процент во владении мячом с Тоттенхэмом, поэтому после перерыва хозяева и вовсе довели дело до разгрома – Конноли сместился с левого фланга в центр и пробил точно в угол; 3:0! Гости до финального свистка так и не сумели ничем ответить – заслуженная победа Брайтона в итоге.

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