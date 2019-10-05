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Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

21:40 107 Читати українською
Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1
Решающий пенальти Милнера / ФК Ливерпуль

В матче 8 тура АПЛ Ливерпуль дома на последних секундах переиграл Лестер. Смотрите видео голов и обзор матча.

40’ Садио Мане
90+3’ Джеймс Милнер
 
Джеймс Мэддисон 80’
40’ Садио Мане
80’ Джеймс Мэддисон
90+3’ Джеймс Милнер

Ливерпуль в матче 8 тура АПЛ дома принимал Лестер, который находится в зоне Лиги чемпионов. Под конец первого тайма Садьо Мане выскочил один на один со Шмайхелем и открыл счет во встрече. Однако, вся драма была впереди.

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На 80-й минуте Джеймс Мэддисон удачно завершил комбинацию, но на 90+5 хозяева заработали пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.

Мерсисайдцы продолжают идти по турнирной дистанции без единой потери очков.

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