Победа на последних секундах в видеообзоре матча Ливерпуль – Лестер – 2:1

В матче 8 тура АПЛ Ливерпуль дома на последних секундах переиграл Лестер. Смотрите видео голов и обзор матча.

Ливерпуль в матче 8 тура АПЛ дома принимал Лестер, который находится в зоне Лиги чемпионов. Под конец первого тайма Садьо Мане выскочил один на один со Шмайхелем и открыл счет во встрече. Однако, вся драма была впереди.

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На 80-й минуте Джеймс Мэддисон удачно завершил комбинацию, но на 90+5 хозяева заработали пенальти, который реализовал Джеймс Милнер.

Мерсисайдцы продолжают идти по турнирной дистанции без единой потери очков.