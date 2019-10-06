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Роджерс – про поразку від Ліверпуля: Лестер заслуговував більшого

06:30 120 Читать на русском
Роджерс – про поразку від Ліверпуля: Лестер заслуговував більшого
Брендан Роджерс / соцмережі

Головний тренер Лестера Брендан Роджерс прокоментував драматичну поразку від Ліверпуля (1:2) у матчі 8 туру АПЛ.

40’ Садьйо Мане
90+3’ Джеймс Мілнер
 
Джеймс Меддісон 80’
40’ Садьйо Мане
80’ Джеймс Меддісон
90+3’ Джеймс Мілнер

"Вважаю, що ми заслуговували кращого результату. Пропустити на останніх секундах – це дуже болісно. Я пишаюсь командою.

Перемога на останніх секундах у відеоогляді матчу Ліверпуль – Лестер – 2:1

Ми грали проти чемпіона Європи і виглядали як команда, яка могла забити голи. Ми завжди загрожували воротам Ліверпуля, у нас була впевненість у тому, щоб віддавати передачі. Нашою грою ми показуємо нашу особистість", – цитує Роджерса BBC Sport.

Лестер поступився Ліверпулю на останніх секундах з рахунком 1:2. Команда перебуває на 3 позиції, набравши 14 очок.

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Англія Брендан Роджерс Брендан Роджерс Ліверпуль - Лестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Лестер Сіті Лестер Сіті
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