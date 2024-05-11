Мудрик "скис" после гола и дал шанс конкуренту – Челси устроил камбек против спасенного неудачника
Ноттингем Форест принимал Челси в 37-м туре АПЛ 2023/24. Отчет о матче с участием Михаила Мудрика читайте на "Футбол 24".
Михаил Мудрик пятый раз подряд вышел в основе Челси, что стало для него рекордной серией в АПЛ. После осечки Ньюкасла "синие" имели шанс поравняться с "сороками" на шестой строчке. Соперник – Ноттингем Форест, который де-факто уже гарантировал себе выживание, но для математического оформления нужно было еще одно очко.
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Дебют встречи сложился сказочно для гостей и персонально для Мудрика. Палмер отдал идеальную передачу на ход Михаилу, который двумя касаниями завершил эпизод. Пятый гол для украинца в сезоне.
Счастье Челси было недолгим. Уже через 8 минут Боли замкнул подачу со штрафного. VAR долго рисовал офсайдные линии, но все же не имел претензий к центрбеку Форест. После этого наступило полное затишье. Ни одна из команд не имела достаточного преимущества, чтобы выйти вперед к отдыху. Мудрик также несколько "растворился" на поле.
Вторая половина началась весело. Форест в течение одной атаки дважды не попал в ворота со считанных метров – Гиббс-Вайт в стойку, Вуд вообще над воротами. Каркас спасал и Ноттингем, когда сантиметров не хватило Силве. На 73-й минуте Мудрик уступил место Стерлингу. Не лучший матч Михаила, но гол вытащил оценку от Sofa Score до приличных 7,5.
Почти сразу Челси пропустил! Хадсон-Одой наказал родной клуб классическим голом для вингера – сместился с фланга, закрутил в дальний угол. Каллум не праздновал.
В конце не праздновал и весь Ноттингем, который все растерял за 2 минуты. Камбек Челси запустил как раз Стерлинг, который ответил Хадсону-Одои своим "вингерским" голом. Сработал еще один джокер Почеттино. Капитан Рис Джеймс впервые вышел на поле в 2024 году, пролетел по правому флангу и навесил точно на голову Джексону. Сенегалец наконец-то перестал портить такие моменты – 14-й гол в чемпионате.
Челси довел дело до победы, оторвался от МЮ и таки догнал Ньюкасл. Правда, "сороки" имеют на 10 голов лучшую разницу забитых-пропущенных. Эта самая разница позволяет Ноттингему не волноваться перед последним туром. Вряд ли Лутон сможет победить со счетом 11:0.
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