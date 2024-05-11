Ноттингем Форест и Челси сойдутся в матче 37-го тура АПЛ 2023/24. Стартовые составы, роль Михаила Мудрика и ссылки на трансляции игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Ноттингем Форест – Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO. За основными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Михаил Мудрик пятый раз подряд выйдет в стартовом составе Челси. Украинец еще никогда не имел такой серии в АПЛ. "Синие" набрали неплохую форму и ворвались в борьбу за зону еврокубков. У Ноттингема свои цели – избежать вылета.

Стартовый состав Ноттингем Форест:

Челси: