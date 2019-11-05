Родригес извинился перед Михайличенко и одноклубниками, – Цыганык

Форвард Динамо Жерсон Родригес принес извинения за свое эмоциональное поведение в матче Кубка Украины против Шахтера.

"После матча Родригес извинился перед одноклубниками, тренерским штабом за свое поведение. Сказал, что больше такого не будет, такого он больше себе никогда не позволит. Жерсон принимает решение тренера и будет адекватно реагировать на все решения.

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Родригес быстро разобрался, возможно, кто-то ему подсказал. Он извинился, но его предупредили – если такое еще раз повторится, его ожидает крупный штраф. Возможно, отстранение от команды на определенный период", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Родригес был раздражен некоторыми решениями Михайличенко во время матча 1/8 Кубка Украины 2019/20 против Шахтера.

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