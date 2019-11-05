toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ

Родригес извинился перед Михайличенко и одноклубниками, – Цыганык

18:09 321 Читати українською
Родригес извинился перед Михайличенко и одноклубниками, – Цыганык
Жерсон Родригес / фото: ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Жерсон Родригес принес извинения за свое эмоциональное поведение в матче Кубка Украины против Шахтера.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"После матча Родригес извинился перед одноклубниками, тренерским штабом за свое поведение. Сказал, что больше такого не будет, такого он больше себе никогда не позволит. Жерсон принимает решение тренера и будет адекватно реагировать на все решения.

Жерсон разьярен на Михайличенко и эмоции тренеров – лучшие моменты на скамейке запасных во время матча Динамо – Шахтер

Родригес быстро разобрался, возможно, кто-то ему подсказал. Он извинился, но его предупредили – если такое еще раз повторится, его ожидает крупный штраф. Возможно, отстранение от команды на определенный период", – рассказал Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, Родригес был раздражен некоторыми решениями Михайличенко во время матча 1/8 Кубка Украины 2019/20 против Шахтера.

Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8

blog_ava
Динамо З – Шахтер: Каштру назвал заявку на матч Лиги чемпионов – есть весомые потери
10:49
1102
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Жерсон Родригес Жерсон Родригес Динамо Киев - Шахтер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
55
мин
Ливерпуль
22:00
Генк
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук