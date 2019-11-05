toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО ЗАГРЕБ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАВАРІЯ

Родрігес вибачився перед Михайличенком та одноклубниками, – Циганик

18:07 1812 Читать на русском
Родрігес вибачився перед Михайличенком та одноклубниками, – Циганик
Жерсон Родрігес / фото: ФК Динамо Київ

Форвард Динамо Жерсон Родрігес попросив вибачення за свою емоційну поведінку в матчі Кубка України проти Шахтаря.

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Після матчу Родрігес вибачився перед одноклубниками, тренерським штабом за свою поведінку. Сказав, що більше такого не буде, такого він більше собі ніколи не дозволить. Жерсон приймає рішення тренера і буде адекватно реагувати на всі рішення.

Жерсон розлючений на Михайличенка та емоції тренерів – найкращі моменти на лаві запасних під час матчу Динамо – Шахтар

Родрігес швидко розібрався, можливо, хтось йому підказав. Він вибачився, але його попередили – якщо таке ще раз повториться, його чекає великий штраф. Можливо, відсторонення від команди на певний період", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Родрігес був роздратований деякими рішеннями Михайличенка під час матчу 1/8 Кубка України 2019/20 проти Шахтаря.

Хто може завадити Динамо взяти Кубок, або Згадуючи Роберто Карлоса, Роналду і суддю: соцмережі про бій з Шахтарем в 1/8

blog_ava
Динамо не наздожене Шахтар, навіть якщо переможе у Класичному, – Сабо
06:30
4382
Теги
Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес Динамо - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
13
хв
Барселона
19:55
Славія Прага
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук