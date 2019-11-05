Родрігес вибачився перед Михайличенком та одноклубниками, – Циганик

Форвард Динамо Жерсон Родрігес попросив вибачення за свою емоційну поведінку в матчі Кубка України проти Шахтаря.

"Після матчу Родрігес вибачився перед одноклубниками, тренерським штабом за свою поведінку. Сказав, що більше такого не буде, такого він більше собі ніколи не дозволить. Жерсон приймає рішення тренера і буде адекватно реагувати на всі рішення.

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Родрігес швидко розібрався, можливо, хтось йому підказав. Він вибачився, але його попередили – якщо таке ще раз повториться, його чекає великий штраф. Можливо, відсторонення від команди на певний період", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, Родрігес був роздратований деякими рішеннями Михайличенка під час матчу 1/8 Кубка України 2019/20 проти Шахтаря.

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