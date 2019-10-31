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Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8

15:06 334 Читати українською
Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8
Динамо – Шахтер: обзор соцсетей о матче 1/8 Кубка Украины 30 октября 2019
Тарас Котив Тарас Котив

Динамо выбило Шахтер из Кубка Украины, прервав его беспроигрышную серию. Что о матче 1/8 финала Кубка Украины писали эксперты и болельщики в соцсетях, читайте на "Футбол 24".

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Матч Динамо – Шахтер удивил многих. Команда Михайличенко, которая прежде не смогла воспользоваться первой потерей очков "горняков" в УПЛ, била лидера чемпионата в достаточно уверенном стиле, хотя для этого и понадобились 2 дополнительных тайма. Кровь на лице, удаления, противоречивое судейство, к которому претензии были у болельщиков обоих клубов, голы в компенсированное время и овертайм – это было зрелище, которого давно не видели в нашем Классическом. Неудивительно, что некоторым моменты поединка напомнили легенд Реала. Конечно, это все большие условности (как сказал тот же Денис Попов, ему до Рамоса еще дальше, чем Яремчуку до Роналду), но без определенных параллелей было не обойтись.

Динамо – Шахтер – 2:1 – видеообзор матча с чудо-голом Сидорчука и победным мячом чемпиона мира

Ведущий программы "Про футбол" Игорь Цыганик остался изумленным агрессией и физической готовностью киевлян, что стало решающим, по его мнению. Болельщики в ответ отмечают "стену Попова" и мечтают о возвращении Шапаренко и Цитаишвили в большую игру.

Также известный журналист считает, что Шепелев заслужил красную карточку не менее Степаненко, которого могли удалять еще на старте встречи, а не в овертайме.

Вадим Скичко намекает, что гол Попова можно было не засчитать, ведь Де Пена при подаче корнера вынес мяч за пределы углового сектора.

Журналист Кирилл Крыжановский наслаждается жесткой игрой Попова против бывшего форварда любимой команды.

Также он называет этот матч лучшим для Динамо в сезоне "по эмоциям, самоотдаче и отдельным сильным игровым отрезкам". Досталось и судье Копиевскому.

Олег Барков, работавший пресс-атташе в нескольких украинских клубах, соглашается с "лучшим матчем Динамо в сезоне", отмечает жалобы на судью из обоих лагерей и предсказуемость Шахтера Каштру. А тем временем в комментариях сын Юрия Дмитрулина Никита задается вопросом, что с такими "горняками" может сделать другое Динамо, загребское, еще в Харькове едва не одолевшее чемпиона Украины.

Журналист Артем Терентьев, который специализируется на футзале, сравнил супергол Сидорчука с Роберто Карлосом.

Гол же Попова напомнил болельщику полет Криштиану Роналду.

Артем Франков отрицает случайность победы Динамо, хотя гол Сидорчука залетел в шальном стиле Роберто Карлоса на удачу. Его подписчик видит в победном взятии ворот от Попова целого Серхио Рамоса.

С Шахтером такого не было 14 лет! Последний раз "горняки" вылетали на стадии 1/8 финала Кубка Украины еще в сезоне 2005/06, 26-го октября с тогда еще командой Первой лиги Карпат, которые в полуфинале уступили... Динамо, триумфатору того розыгрыша (в финале минимально били Металлург Запорожье).

Евгений Левченко считает отличным матч Динамо и Шахтера и радуется появлению хорошего и перспективного Попова.

Продолжаются споры, был ли минимальный рикошет в моменте с голом Сидорчук.

Николай Васильков, журналист УАФ и товарищ Андрея Шевченко, поймал в кадр семью Тараса Степаненко.

Он также пообщался с Владимиром Шепелевым после игры, и динамовец утверждает, что в моменте с красной карточкой даже не коснулся Тайсона. С этой трактовкой согласны, однако, не все.

Агент Вячеслав Заховайло отмечает физическую готовность киевлян, фарт дончан и тактическую хитрость Михайличенко, чье "изменение в структуре игры принесло результат".

Журналист клубного телевидения Динамо Андрей Шахов восхищен физической выносливостью его любимого клуба: "На 120-й бежали так, будто это начало матча".

Политический журналист Егор Чечеринда задается вопросом, зачем этой команде Фран Соль и Жерсон Родригес. Его подписчики отвечают, мол, нужно дождаться, чтобы начал забивать еще и вратарь Бущан – тогда можно продавать. Между прочим, в основе Динамо вышло 9 украинцев (только Вербич и Кендзера из легионеров, а также Де Пена на замене).

Работник телеканалов "Футбол" Даниил Вереитин ставит не на Динамо как победителя Кубка Украины, а на... клуб Первой лиги Ингулец. Между прочим, Игорю Бурбасу и Александру Денисову понравилась такая ставка на чудо, о чем свидетельствуют их лайки под этим постом.

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий ушел в ностальгию и заценил Классическое во всех его проявлениях.

Популярный украинский блогер Антон Ходза иронизирует над игрой Шахтера.

Серхио Денис Попов – официальный Твиттер киевского клуба намекает на сходство манеры защитника молодежной сборной Украины забивать голы со знаменитым капитаном Реала. А болельщики уверены, что шокированные "игроки Шахтера сами не поняли, что произошло с Динамо".

Голы, которые "можно просматривать вечно".

Впервые в истории Кубка Украины Шахтер проиграл Динамо не в финале (5 раз выигрывал до этого на предварительных стадиях)

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

И немного Брутального на десерт.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Допис, поширений Брутальний Футбол ️ (@brutfootball)

Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сражений

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