Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8

Ещё бы реанимировать Шапаренко и заиграть Цитаишвили,было бы фантастика,Попов стена просто!!!

Также известный журналист считает, что Шепелев заслужил красную карточку не менее Степаненко, которого могли удалять еще на старте встречи, а не в овертайме.

Шепелєв – червона! Це факт! Але чому ж тоді у Степаненка на початку матчу лише жовта? Там теж був навмисний фол! Є питання!

Вадим Скичко намекает, что гол Попова можно было не засчитать, ведь Де Пена при подаче корнера вынес мяч за пределы углового сектора.

Журналист Кирилл Крыжановский наслаждается жесткой игрой Попова против бывшего форварда любимой команды.

Также он называет этот матч лучшим для Динамо в сезоне "по эмоциям, самоотдаче и отдельным сильным игровым отрезкам". Досталось и судье Копиевскому.

По букве закона – фол Степаненко это чистая красная карточка. Грубый фол в моменте, где не было возможностей и намерения сыграть в мяч. Но у судьи должны быть стальные яйца, чтобы принять такое решение. — Kirill (@Kirill79) October 30, 2019

Олег Барков, работавший пресс-атташе в нескольких украинских клубах, соглашается с "лучшим матчем Динамо в сезоне", отмечает жалобы на судью из обоих лагерей и предсказуемость Шахтера Каштру. А тем временем в комментариях сын Юрия Дмитрулина Никита задается вопросом, что с такими "горняками" может сделать другое Динамо, загребское, еще в Харькове едва не одолевшее чемпиона Украины.

Журналист Артем Терентьев, который специализируется на футзале, сравнил супергол Сидорчука с Роберто Карлосом.

Гол же Попова напомнил болельщику полет Криштиану Роналду.

Артем Франков отрицает случайность победы Динамо, хотя гол Сидорчука залетел в шальном стиле Роберто Карлоса на удачу. Его подписчик видит в победном взятии ворот от Попова целого Серхио Рамоса.

Попов – Рамос, Серхио — Свидетель Милнера (@NesterUkr) October 30, 2019

С Шахтером такого не было 14 лет! Последний раз "горняки" вылетали на стадии 1/8 финала Кубка Украины еще в сезоне 2005/06, 26-го октября с тогда еще командой Первой лиги Карпат, которые в полуфинале уступили... Динамо, триумфатору того розыгрыша (в финале минимально били Металлург Запорожье).

Евгений Левченко считает отличным матч Динамо и Шахтера и радуется появлению хорошего и перспективного Попова.

Отличный матч Динамо-Шахтер! Побольше бы таких эмоций, переживаний, голов! Я очень рад за Попова. Даже при ужасной футбольной обстановке в украинском футболе, все-таки появляются хорошие, перспективные игроки! — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) October 30, 2019 Продолжаются споры, был ли минимальный рикошет в моменте с голом Сидорчук. Посмотрел сейчас на ютюбе. Фантастический... рикошет. Касания шипа защищающегося игрока хватило, чтоб мяч полетел по нереальной траектории. Но красота, конечно — Anton (@damien_sa82) October 30, 2019 Николай Васильков, журналист УАФ и товарищ Андрея Шевченко, поймал в кадр семью Тараса Степаненко. Он также пообщался с Владимиром Шепелевым после игры, и динамовец утверждает, что в моменте с красной карточкой даже не коснулся Тайсона. С этой трактовкой согласны, однако, не все. Агент Вячеслав Заховайло отмечает физическую готовность киевлян, фарт дончан и тактическую хитрость Михайличенко, чье "изменение в структуре игры принесло результат". Журналист клубного телевидения Динамо Андрей Шахов восхищен физической выносливостью его любимого клуба: "На 120-й бежали так, будто это начало матча".

Политический журналист Егор Чечеринда задается вопросом, зачем этой команде Фран Соль и Жерсон Родригес. Его подписчики отвечают, мол, нужно дождаться, чтобы начал забивать еще и вратарь Бущан – тогда можно продавать. Между прочим, в основе Динамо вышло 9 украинцев (только Вербич и Кендзера из легионеров, а также Де Пена на замене).

Работник телеканалов "Футбол" Даниил Вереитин ставит не на Динамо как победителя Кубка Украины, а на... клуб Первой лиги Ингулец. Между прочим, Игорю Бурбасу и Александру Денисову понравилась такая ставка на чудо, о чем свидетельствуют их лайки под этим постом.

Шеф-редактор "Футбол 24" Олег Бабий ушел в ностальгию и заценил Классическое во всех его проявлениях.

Популярный украинский блогер Антон Ходза иронизирует над игрой Шахтера.

Серхио Денис Попов – официальный Твиттер киевского клуба намекает на сходство манеры защитника молодежной сборной Украины забивать голы со знаменитым капитаном Реала. А болельщики уверены, что шокированные "игроки Шахтера сами не поняли, что произошло с Динамо".

Вот в этой игре было Динамо! Боролись до последнего, Шахтёр нейтрализовали полностью! На такую игру смотреть приятно, я уверен что игроки Шахтера сами не поняли что произошло с Динамо))) — Z A C K i N S T A i N (@Z_H_R) October 31, 2019

Голы, которые "можно просматривать вечно".

Это можно пересматривать вечно!!!!! Как и гол Попова!!! — Шестнадцатый моряк (@seaman1616) October 31, 2019

Впервые в истории Кубка Украины Шахтер проиграл Динамо не в финале (5 раз выигрывал до этого на предварительных стадиях)

"Вилучивши Шепелєва, арбітр вчинив неправильно": чому Кубок України цікавіший без Шахтаря, а Попов нагадує легенду

И немного Брутального на десерт.