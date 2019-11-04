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Жерсон разьярен на Михайличенко и эмоции тренеров – лучшие моменты на скамейке запасных во время матча Динамо – Шахтер

08:00 91 Читати українською
Жерсон разьярен на Михайличенко и эмоции тренеров – лучшие моменты на скамейке запасных во время матча Динамо – Шахтер
Динамо – Шахтер

Поединок 1/8 финала Кубка Украины Динамо – Шахтер был горячим на события не только на поле, но и на тренерской скамье киевлян.

22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергей Сидорчук
89’ Владимир Шепелев
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

Динамо победило Шахтер и вышло в четвертьфинал Кубка Украины 2019/20. Победу киевлянам принесли точные удары Сергея Сидорчука и Дениса Попова.

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Проект FootballHub опубликовал сюжет, в котором собраны лучшие моменты поединка. Впрочем, главный акцент сделан не на событиях на поле, а на общении тренерского штаба Динамо с игроками.

Эмоции Жерсона Родригеса, который недоволен решениями Михайличенко, просьба игроков Динамо о замене и ярость Вадима Евтушенко – горячо было не только на футбольном поле.

Отдельного внимания заслуживает еще один момент – по словам Томаша Кендзеры, Карлос Де Пена, который вышел на замену, не знал, что ему делать на поле. Сам поляк вынужден был переспрашивать у Евтушенко, что же должен делать уругваец.

Напомним, уже 10 ноября Динамо и Шахтер снова сыграют между собой – на этот раз в Харькове в рамках 14-го тура УПЛ 2019/20.

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