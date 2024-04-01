Родри провёл в чемпионате Англии 11 731 минуту подряд с заправленной футболкой. Как информирует Opta, это – больше, чем любой другой игрок в истории Премьер-лиги. Впрочем, не исключено, что таким способом канал статистики решил поздравить своих подписчиков со всемирным днём дурака.

Гвардиола оценил матч с Арсеналом – тренер Манчестер Сити назвал фаворита в борьбе за титул в АПЛ

Так или иначе, Родри действительно является одним из самых аккуратных игроков АПЛ с точки зрения внешнего вида. Составить конкуренцию испанцу мог только другой испанец, который провёл большую часть своей карьеры в Челси – Сесар Аспиликуэта.

Матч 30-го тура АПЛ между Ман Сити и Арсеналом завершился со счётом 0:0. В турнирной таблице "горожане" отстают от Арсенала на одно очко и от Ливерпуля – на три очка.

Манчестер Сити и Арсенал расписали скучную ничью в пользу Ливерпуля – Зинченко провел матч в запасе