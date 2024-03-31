Манчестер Сити и Арсенал в центральном матче 30-го тура АПЛ 2023/24 сильнейшего не определили (0:0). Отчет читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Арсенал, стартовал 31 марта в 18:30 по киевскому времени. Поединок на Этихаде решал, кто захватит лидерство в турнирной таблице АПЛ – Манчестер Сити, Арсенал или Ливерпуль, который имел преимущество в 3 очка над "канонирами" (и в 4 над "горожанами"). Пеп Гвардиола вообще назвал противостояние с северными лондонцами как финал.

На решающий матч – без ключевых звезд

Впрочем, в столь важной встрече каталонцу пришлось обойтись без нескольких критически важных футболистов. Стоунз и Уокер получили повреждения в совершенно ненужных товарняках сборной (интересно, что Стоунз даже не знал, что следующий матч будет именно с Арсеналом). Джон хотя бы в запас попал, а вот Кайл оказался вне заявки.

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Уокера и Стоунза заменили Аке и Аканджи соответственно, однако на 27-й минуте пришлось отказаться и от Аке. Нидерландский защитник травмировался и уступил место Льюису – Аканджи перешел в центр обороны, а Рико стал правым фулбеком. Кроме того, продолжает лечиться Эдерсон, которого подменяет Ортега.

У Микеля Артеты таких проблем не было. Он сумел расположить на поле всех лидеров, за исключением Зинченко. Александр после восстановления от травмы выглядел слабенько, поэтому его позицию занял Кивиор. Не исключено, что здесь был и тренерский замысел – с Кивиором в линии защиты Арсенала формируется четверка центрбеков (Уайт начинал карьеру именно в этой роли). Как и в Сити.

Тренеры испортили игру, выбрав слишком осторожную тактику

К сожалению, центральный матч сразу же начал разочаровывать. Скорости были невысокими, владения – стерильными. Такое развитие событий стало следствием беззубой игровой модели, которую предложили Гвардиола и Артета.

Пеп решил переставить местами Ковачича и Аке на стадии билд-апа, опасаясь прессинга Арсенала. Ход сработал – профильный центрбек легко выводил атаку во вторую треть. Вот только Микель не особо настаивал на высоких отборах мяча.

Северные лондонцы будто и пытались прессинговать, привлекая опорника, однако Сити отвечал опусканием своих футболистов в билд-ап. Это позволяло разбивать давление Арсенала, заставляя гостей откатываться в блок. А те были не против, садясь сразу в низкие 4-4-2. В итоге, "горожане" сдерживали себя, стягивая игроков на свою половину, а лондонцы не пытались докрутить прессинг до конца и легко садились в "автобус.

Следствием такого футбола стала низкая эффективность у чужих ворот. Манчестер Сити до перерыва провел всего 8 прикосновений к мячу в штрафной. Арсенал имел аж 10. Смотреть на такой футбол было трудно.

Арсенал до перерыва был острее

Даже при таком сухом рисунке игры команда Пепа выглядела хуже. Действующий чемпион создал аж один опасный момент в первом тайме – на 18-й минуте Аке замыкал подачу с углового, пробив головой метров с шести. Мяч просто попал в Райю.

"Горожане" из своих 4 выстрелов в первом тайме наиграли всего на 0,55 ожидаемых голов. Арсенал имел практически идентичное количество ударов и xG, но у чужих ворот оказался конкретнее. По ударам из пределов штрафной, проведенными ногами и с игры, МанСити горел лондонцам со счетом 0:4.

У подопечных Микеля Артеты припоминается аж три атаки с перспективным завершением. Так, на 7-й минуте обрезка Уайта завершилась передачей Райса на ход Уайту, а тот выполнил подачу на левый край штрафной. Там мяч принял Жезус, который вторым касанием бахнул низом под ближнюю штангу. Немного неточно!

На 25-й же Хаверц отдал мяч Жезусу и выполнил рывок в щель на левом краю штрафной (сказывалось отсутствие Стоунза и Уокера). Габриэль сразу же выкатил передачу на левый угол вратарской – впрочем, Кай буквально на шаг не успел на замыкание (Ортега опередил немца и получил шипами по рукам). На 31-й же Жезус принял скидку от Кивиора и бахнул с линии полукруга в правый нижний, однако этот удар прошел где-то в метре от ворот.

Других моментов до перерыва не создали. В конце концов, свисток Энтони Тейлора отправил команды отдыхать. Счет так и не был открыт – чему изрядно радовались в Ливерпуле.

Второй тайм не стал лучше

Микель Артета сделал выводы из первого тайма. После перерыва "канониры" стали прессинговать агрессивнее, что периодически выливалось в контратаки Манчестер Сити. В начале второго тайма даже состоялся размен моментами.

Так, на 47-й минуте хозяева могли выйти вперед вследствие лонгшота Ковачича. Мяч прошел мимо правой стойки. Арсенал ответил на 52-й: Гвардиола ошибся под давлением, Эдегор сразу же выполнил передачу Сака на край штрафной – Букайо оттуда прострелил вдоль линии вратарской. Жазус мог замыкать, но нападающий разминулся с мячом!

Это был один из двух ударов Арсенала во втором тайме. Еще один случился на 86-й минуте, когда Эдегор заметил рывок свежего Троссара по левому флангу. Леандро получил пас на ход, ворвался на край штрафной площади и пробил в ближнюю девятку. Ортега справился без проблем.

Микель Артета пытался помочь своей команде, бросив в бой еще и Мартинелли. Кроме того, опорную зону освежил Партей. К сожалению, на поле не вышел Зинченко – Кивиора заменил Томиясу. Все эти пробы, однако, не помогли "канонирам" на чужой половине.

У Манчестер Сити было в четыре раза больше выстрелов, но только в количестве хозяева и преобладали. По факту же за последние 40 минут подопечные Пепа Гвардиолы создали всего один момент – конечно же, со стандарта (с игры у "горожан" не получалось ничего). На 82-й минуте Гвардиол сбросил подачу с углового вдоль ворот, а Холанд попытался замкнуть. И не дотянулся!

В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью в матче дня в Европе. Битва за вершину АПЛ завершилась опусканием Арсенала и Манчестер Сити на вторую и третью позиции соответственно. Ливерпуль увеличил отрыв.

В следующем матче АПЛ Арсенал 3 апреля сыграет дома против Лутона. Прогноз на матч от лицензионного букмекера GGBET: Арсенал победит Лутон. Коэффициент на победу команды Александра Зинченко – 1,16. На триумф аутсайдера дают аж 16,68. Ничью оценили в 8,95. В матчах этих команд проводят немало голов, поэтому можно рассчитывать, что Арсенал и Лутон на двоих забьют 3 гола или даже больше (букмекер GGBET предлагает на это коэффициент 1,74).